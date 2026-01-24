24 de enero de 2026 - 20:48

Tras la polémica por el penal en River -Barracas, estallaron los memes

El primer partido de la Liga Profesional entre River y Barracas Central terminó 1a 0, pero la jugada más comentada no fue el gol: un penal no cobrado por el árbitro Nicolás Ramírez desató una avalancha de cargadas en redes.

Fausto Vera tuvo una chance inmejorable de abrir el marcador ante Barracas Central, pero su remate pegó en el brazo de Gastón Campi.

Fausto Vera tuvo una chance inmejorable de abrir el marcador ante Barracas Central, pero su remate pegó en el brazo de Gastón Campi.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

River Plate arrancó el Torneo Apertura 2026 con un triunfo ajustado sobre Barracas Central por 1-0 en el Estadio Claudio Fabián Chiqui Tapia. El partido, cargado de controversias arbitrales, generó fuertes reacciones en las redes sociales por decisiones de Nicolás Ramírez y el VAR, controlado por Héctor Paletta, que pusieron a prueba la paciencia de los hinchas durante los 90 minutos.

Leé además

El árbitro del partido, Nicolás Ramírez inicialmente mostró molestias en su tobillo derecho, pero luego pudo continuar dirigiendo el encuentro. 

Liga Profesional: Ramírez casi abandona el partido por un choque insólito

Por Redacción Deportes
El enojo de Enzo Pérez y una botella que se cruzó en su camino.

Enzo Pérez explotó de bronca en su primer partido con Argentinos Juniors: una derrota dolorosa

Por Redacción Deportes
image
image

La jugada que más debate generó ocurrió a los 14 minutos del primer tiempo, cuando Fausto Vera penetró el área y su remate fue despejado por Gastón Campi con el brazo extendido. Los jugadores de River reclamaron penal con vehemencia, mientras los seguidores del club expresaban su indignación en Twitter, calificando la decisión de “injusta” y “escandalosa”. Tras la revisión del VAR, el árbitro resolvió que se trató de una acción accidental y permitió que el juego continuara.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2015158150874169595&partner=&hide_thread=false
image

El encuentro también estuvo marcado por incidentes físicos. Ramírez sufrió un esguince de tobillo tras un choque fortuito con un jugador local, lo que motivó comentarios sobre su desempeño. Además, Facundo Colidio mostró su molestia luego de que su camiseta se rompiera tras un forcejeo con defensores de Barracas Central, otro detalle que se volvió viral en las redes.

image

El único gol del partido llegó en el segundo tiempo: Gonzalo Montiel conectó de cabeza un centro preciso de Juanfer Quintero, y el VAR revisó la acción por un posible fuera de juego, validando finalmente la posición del lateral y decretando la victoria 1-0 para River.

image
image
image
image
image
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La AFA decidió extender el mercado de pases por una semana más.

La AFA extiende el mercado de pases y le da aire a los clubes antes del Torneo Apertura

Por Redacción Deportes
El delantero fue goleador con Marcelo Gallardo.

Jugó en River y no le cierra las puertas a Boca: "Esto es un Trabajo"

Por Redacción Deportes
Sebastián Driussi junto a Bautista Dadín en su debut profesional.

El jugador de 100 millones de dólares que llega a independiente Rivadavia

Por Redacción Deportes
Es del gusto de Gallardo para River, pero Benfica no lo quiere ceder.

River insiste por Prestianni, pero Benfica se mantiene firme y le cierra las puertas al traspaso

Por Redacción Deportes