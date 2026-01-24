Tras la polémica por el penal en River -Barracas, estallaron los memes

El primer partido de la Liga Profesional entre River y Barracas Central terminó 1a 0, pero la jugada más comentada no fue el gol: un penal no cobrado por el árbitro Nicolás Ramírez desató una avalancha de cargadas en redes.

Fausto Vera tuvo una chance inmejorable de abrir el marcador ante Barracas Central, pero su remate pegó en el brazo de Gastón Campi.

River Plate arrancó el Torneo Apertura 2026 con un triunfo ajustado sobre Barracas Central por 1-0 en el Estadio Claudio Fabián Chiqui Tapia. El partido, cargado de controversias arbitrales, generó fuertes reacciones en las redes sociales por decisiones de Nicolás Ramírez y el VAR, controlado por Héctor Paletta, que pusieron a prueba la paciencia de los hinchas durante los 90 minutos.

image image La jugada que más debate generó ocurrió a los 14 minutos del primer tiempo, cuando Fausto Vera penetró el área y su remate fue despejado por Gastón Campi con el brazo extendido. Los jugadores de River reclamaron penal con vehemencia, mientras los seguidores del club expresaban su indignación en Twitter, calificando la decisión de “injusta” y “escandalosa”. Tras la revisión del VAR, el árbitro resolvió que se trató de una acción accidental y permitió que el juego continuara.

El encuentro también estuvo marcado por incidentes físicos. Ramírez sufrió un esguince de tobillo tras un choque fortuito con un jugador local, lo que motivó comentarios sobre su desempeño. Además, Facundo Colidio mostró su molestia luego de que su camiseta se rompiera tras un forcejeo con defensores de Barracas Central, otro detalle que se volvió viral en las redes.

image El único gol del partido llegó en el segundo tiempo: Gonzalo Montiel conectó de cabeza un centro preciso de Juanfer Quintero, y el VAR revisó la acción por un posible fuera de juego, validando finalmente la posición del lateral y decretando la victoria 1-0 para River.