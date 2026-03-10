Hay acuerdo por el partido entre Huracán y River Plate, que se jugará con aforo reducido

Después de varias charlas, y de barajar algunas opciones como jugar a puertas cerradas, o mudar la localía, Huracán recibió el visto bueno del Gobierno de Buenos Aires y podrá actuar en el Palacio Tomás Adolfo Ducó este jueves, cuando reciba a River por la Liga Profesional.
Este martes comenzó con una gran noticia para el Globo de Parque Patricios. Es que el Gobierno porteño cedió en su postura inicial, y resolvió limitar la capacidad del estadio para poder asegurar la presencia de público ante el Millonario, en un encuentro correspondiente al Torneo Apertura 2026.
La decisión responde a las obras que se realizan en el complejo “Estación Buenos Aires” tras el colapso de la losa de un estacionamiento cercano. Por ese motivo, el encuentro contará con un máximo de 15.000 espectadores, cerca de un tercio del aforo habitual, para no generar vibraciones que compliquen aún más la precaria situación actual.
Además, el acceso del público se organizará por las avenidas Amancio Alcorta y Vélez Sarsfield, las más alejadas del área afectada, mientras que se habilitarán las plateas René Houseman y Herminio Masantonio junto con la popular Guillermo Stábile.
Qué opinaba Huracán sobre jugar sin público
Comunicado Oficial: situación del Estadio Tomás A. Ducó
Desde el Club Atlético Huracán informamos a nuestros socios, simpatizantes y a la comunidad del barrio "Estación Buenos Aires" que, en vistas al encuentro a disputarse el próximo jueves 12 de marzo en nuestro estadio,… pic.twitter.com/iXRnxll8VI
En el texto, compartido a través de las redes sociales, expresó: “Queremos dejar en claro que jugar sin público nuevamente no es una opción, que para privarnos de jugar en nuestro Estadio debe haber un informe que avale dicha medida y que establezca los parámetros de asistencia para que el Club pueda acatar la misma”.
Luego, agregó que la determinación no contaba con un sustento lógico. “Las medidas que se intentan imponer no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico para semejante despojo”, cierra el comunicado.