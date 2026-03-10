Hay acuerdo por el partido entre Huracán y River Plate, que se jugará con aforo reducido

El Globo recibirá al Millonario en el Tomás Adolfo Ducó por la Liga Profesional, con la presencia de parte de su público.

Después de varias charlas, y de barajar algunas opciones como jugar a puertas cerradas, o mudar la localía, Huracán recibió el visto bueno del Gobierno de Buenos Aires y podrá actuar en el Palacio Tomás Adolfo Ducó este jueves, cuando reciba a River por la Liga Profesional.

Este martes comenzó con una gran noticia para el Globo de Parque Patricios. Es que el Gobierno porteño cedió en su postura inicial, y resolvió limitar la capacidad del estadio para poder asegurar la presencia de público ante el Millonario, en un encuentro correspondiente al Torneo Apertura 2026.

image Huracán jugó su último partido de local a puertas cerradas, por derrumbes en la zona. La decisión responde a las obras que se realizan en el complejo “Estación Buenos Aires” tras el colapso de la losa de un estacionamiento cercano. Por ese motivo, el encuentro contará con un máximo de 15.000 espectadores, cerca de un tercio del aforo habitual, para no generar vibraciones que compliquen aún más la precaria situación actual.

Además, el acceso del público se organizará por las avenidas Amancio Alcorta y Vélez Sarsfield, las más alejadas del área afectada, mientras que se habilitarán las plateas René Houseman y Herminio Masantonio junto con la popular Guillermo Stábile.

Qué opinaba Huracán sobre jugar sin público Embed Comunicado Oficial: situación del Estadio Tomás A. Ducó



Desde el Club Atlético Huracán informamos a nuestros socios, simpatizantes y a la comunidad del barrio "Estación Buenos Aires" que, en vistas al encuentro a disputarse el próximo jueves 12 de marzo en nuestro estadio,… pic.twitter.com/iXRnxll8VI — CA Huracán (@CAHuracan) March 10, 2026 Hace algunas horas, Huracán había compartido un comunicado en donde dejó ver su calentura y descontento con la opción de disputar el encuentro ante River a puertas cerradas.