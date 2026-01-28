28 de enero de 2026 - 17:33

La AFA reveló cuántos socios tienen los clubes de Primera: en qué posición quedaron los clubes mendocinos

AFA publicó el informe anual 2025 de las instituciones afiliadas. River, arrasó nuevamente. Boca quedó en el segundo lugar. La Lepra, se ubica en el puesto 19.

El informe consagra a River como el club con mayor masa societaria, con 352.712 afiliados, una cifra que lo ubica con amplia ventaja sobre Boca (282.644).

El informe consagra a River como el club con mayor masa societaria, con 352.712 afiliados, una cifra que lo ubica con amplia ventaja sobre Boca (282.644). 

El documento fue presentado en el sitio oficial como “una exhaustiva tarea de recopilación de datos que reflejan el enorme entramado institucional que sostiene a los clubes de Primera División, verdaderos pilares sociales, culturales y deportivos de la Argentina”.

El siguiente puesto del ranking presenta una sorpresa: Rosario Central aparece en el cuarto lugar con 104.951 socios, por encima de otros grandes del fútbol argentino como Racing (102.707) y San Lorenzo (89.717).

Los diez lugares se completan con Newell’s, Vélez, Talleres de Córdoba y Huracán. El estudio no incluye a los equipos ascendidos a la Primera División durante la temporada pasada (Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto).

Gimnasia y Esgrima vs. San Lorenzo
HISTÓRICO. Gimnasia y Esgrima recibe a San Lorenzo por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El estadio Víctor Legrotaglie es una verdadera fiesta.

Por su parte, con respecto a los equipos de Mendoza, Independiente Rivadavia ocupa el puesto número 19 con 18.926 socios y Gimnasia y Esgrima, que la tempoorada pasada disputó la Primera Nacional, se treparía al puesto 25 con 7 mil socios activos (no está incluída en el informe).

En el otro extremo de la tabla, el club con menor cantidad de socios en la máxima categoría es Deportivo Riestra, que apenas supera los 1.000 afiliados.

AFA: el ranking completo de socios de los clubes de Primera División

  1. River: 352.712 socios.
  2. Boca: 282.644
  3. Independiente: 165.262
  4. Rosario Central: 104.951
  5. Racing: 102.707
  6. San Lorenzo: 89.717
  7. Newell’s (Rosario): 84.759
  8. Vélez: 79.083
  9. Talleres (Córdoba): 70.582
  10. Huracán: 68.755
  11. Belgrano (Córdoba): 67.318
  12. Estudiantes: 55.871
  13. Lanús: 36.206
  14. Gimnasia y Esgrima (La Plata): 35.389
  15. Instituto (Córdoba): 29.156
  16. Atlético Tucumán: 27.956
  17. Unión (Santa Fe): 22.774
  18. Argentinos Juniors: 20.069
  19. Independiente Rivadavia: 18.926
  20. Banfield: 16.803
  21. Sarmiento (Junín): 9.340
  22. Tigre: 9.181
  23. Platense: 9.132
  24. Defensa y Justicia: 7.400
  25. Gimnasia y Esgrima de Mendoza: 7000
  26. Central Córdoba (Santiago del Estero): 6.567
  27. Aldosivi (Mar del Plata): 5.604
  28. Barracas Central: 3.107
  29. Deportivo Riestra: 1.007
