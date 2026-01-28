La AFA reveló cuántos socios tienen los clubes de Primera: en qué posición quedaron los clubes mendocinos

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó este miércoles el Informe de Clubes 2025 que entregó un dato revelador: cómo es el ranking de socios entre los clubes de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de la Primera División.

El documento fue presentado en el sitio oficial como “una exhaustiva tarea de recopilación de datos que reflejan el enorme entramado institucional que sostiene a los clubes de Primera División, verdaderos pilares sociales, culturales y deportivos de la Argentina”.

El informe consagra a River como el club con mayor masa societaria, con 352.712 afiliados, una cifra que lo ubica con amplia ventaja sobre Boca (282.644) y que duplica al tercero del listado, Independiente (165.262).

El siguiente puesto del ranking presenta una sorpresa: Rosario Central aparece en el cuarto lugar con 104.951 socios, por encima de otros grandes del fútbol argentino como Racing (102.707) y San Lorenzo (89.717).

Los diez lugares se completan con Newell’s, Vélez, Talleres de Córdoba y Huracán . El estudio no incluye a los equipos ascendidos a la Primera División durante la temporada pasada (Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto).

Gimnasia y Esgrima vs. San Lorenzo HISTÓRICO. Gimnasia y Esgrima recibe a San Lorenzo por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El estadio Víctor Legrotaglie es una verdadera fiesta. Ramiro Gómez / Los Andes

Por su parte, con respecto a los equipos de Mendoza, Independiente Rivadavia ocupa el puesto número 19 con 18.926 socios y Gimnasia y Esgrima, que la tempoorada pasada disputó la Primera Nacional, se treparía al puesto 25 con 7 mil socios activos (no está incluída en el informe).

En el otro extremo de la tabla, el club con menor cantidad de socios en la máxima categoría es Deportivo Riestra, que apenas supera los 1.000 afiliados.

AFA: el ranking completo de socios de los clubes de Primera División