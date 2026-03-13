13 de marzo de 2026 - 17:22

Sonríe Chiqui Tapia: la buena noticia que recibió por parte de la Justicia

El presidente de AFA respira más tranquilo, después de una decisión judicial que lo favorece para el futuro inmediato.

Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA

Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA

Foto:

AFA
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Después de semanas de mucho revuelo por su situación legal, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, recibió con alegría una noticia positiva por parte de la justicia, que ahora lo dejará salir del país.

Leé además

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol apoyó a Chiqui Tapia, presidente de AFA ante el cambio de escenario de la Finalissima. 

Conmebol respalda a la AFA y la Finalissima no se jugaría en el Santiago Bernabéu
Pablo Toviggino, la mano derecha de Chiqui Tapia. 

Toviggino defendió a Tapia en medio del paro: "Es el mejor presidente de la historia del fútbol argentino"

Luego de su indagatoria, Tapia había asegurado que la AFA “ha actuado en todo momento dentro del marco de la legalidad, ejerciendo derechos reconocidos por el Estado”.

Además, expresó que todos los papeles están en reglas, por lo que no temía. “Se han presentado todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes, cumpliendo correctamente con sus obligaciones y sin omitir aportes del personal en relación de dependencia”, lanzó

Chiqui Tapia se desligó de Gregorio Dalbón en las redes sociales:

"Chiqui" Tapia
La Justicia negó el pedido de Claudio Chiqui Tapia para viajar al exterior debido a que los cambios de itinerario excedían la autorización principal.

La Justicia negó el pedido de Claudio Chiqui Tapia para viajar al exterior debido a que los cambios de itinerario excedían la autorización principal.

Luego escribió en sus redes sociales, donde planteó: “Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución”.

En ese sentido, aclaró cual es su abogado, desligándose de Gregorio Dalbón. “Todos los pagos fueron realizados con intereses resarcitorios, sin sanciones punitivas, y el único representante legal de la AFA en esta causa es el Dr. Luis F. Charró. Sigo plenamente enfocado en trabajar por y para los clubes argentinos, fortalecer el fútbol en todas sus categorías y garantizar que el fútbol nacional esté preparado de cara a los próximos desafíos, la Finalissima y el Mundial”, cerró.

Cabe destacar que el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana será el jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol, que se encuentra en la ciudad de Luque, Paraguay.

Allí se conocerá la suerte de los equipos argentinos que jugarán la Copa Libertadores: Boca, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza y Lanús; y la de aquellos que dirán presente en la Sudamericana: River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Chiqui Tapia habló en Córdoba, y se defendió de las críticas

Chiqui Tapia apuntó contra River y la oposición en AFA: "Ah, ¿son más? No sabía"

Tapia deberá declarar: la Justicia rechazó su pedido para que suspendan su indagatoria

Tapia deberá declarar: la Justicia rechazó su pedido para que suspendan su indagatoria

Iván Delfino, otro DT que se fue en el fútbol argentino

Despidieron a otro DT en el fútbol argentino, y ya son 6 desde que arrancó el 2026

Mostaza Merlo cruzó a Brian Sarmiento y lo tildó de mentiroso

Mostaza Merlo cruzó a Brian Sarmiento y lo tildó de mentiroso