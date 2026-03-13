Sonríe Chiqui Tapia: la buena noticia que recibió por parte de la Justicia

Después de semanas de mucho revuelo por su situación legal, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) , Claudio Chiqui Tapia , recibió con alegría una noticia positiva por parte de la justicia, que ahora lo dejará salir del país.

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Tapia, que este jueves se sometió a indagatoria en la causa donde se lo acusa de presunta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos , podrá viajar al sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana que se realizará en Paraguay, según lo dictaminado por la Justicia en lo Penal Económico.

Luego de su indagatoria, Tapia había asegurado que la AFA “ha actuado en todo momento dentro del marco de la legalidad, ejerciendo derechos reconocidos por el Estado” .

Además, expresó que todos los papeles están en reglas, por lo que no temía. “Se han presentado todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes, cumpliendo correctamente con sus obligaciones y sin omitir aportes del personal en relación de dependencia ”, lanzó

Luego escribió en sus redes sociales, donde planteó: “Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución”.

La Justicia negó el pedido de Claudio Chiqui Tapia para viajar al exterior debido a que los cambios de itinerario excedían la autorización principal.

En ese sentido, aclaró cual es su abogado, desligándose de Gregorio Dalbón. “Todos los pagos fueron realizados con intereses resarcitorios, sin sanciones punitivas, y el único representante legal de la AFA en esta causa es el Dr. Luis F. Charró. Sigo plenamente enfocado en trabajar por y para los clubes argentinos, fortalecer el fútbol en todas sus categorías y garantizar que el fútbol nacional esté preparado de cara a los próximos desafíos, la Finalissima y el Mundial”, cerró.

Cabe destacar que el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana será el jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol, que se encuentra en la ciudad de Luque, Paraguay.

Allí se conocerá la suerte de los equipos argentinos que jugarán la Copa Libertadores: Boca, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza y Lanús; y la de aquellos que dirán presente en la Sudamericana: River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.