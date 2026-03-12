12 de marzo de 2026 - 12:43

Tapia presentó un escrito ante la Justicia y no respondió preguntas sobre la retención de aportes de AFA

Fue la última indagatoria. El líder de la AFA se presentó al mediodía en los tribunales de Comodoro Py para dar explicaciones por la deuda de $19.300 millones.

Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA, en los tribunales de Comodoro Py

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de AFA, en los tribunales de Comodoro Py

Foto:

Gentileza / Infobae
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó este jueves minutos antes de las 12 para declarar en los tribunales del Fuero Penal Económico, en Comodoro Py, en el marco de la causa por la supuesta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos. Sin embargo, apenas presentó un escrito.

Leé además

¿La Finalissima en el Bernabéu? Madrid asoma como sede, pero la AFA se resiste a jugar en España. 

El Bernabéu pica en punta para sede de la Finalissima, pero el Chiqui Tapia tiró una bomba: "Queremos que se juegue..."

Por Redacción Deportes
Conmigo no tienen nada que arreglar: el duro cruce de Karina Milei tras los dichos del abogado de la AFA.

"Conmigo no tienen nada que arreglar": el duro cruce de Karina Milei tras los dichos del abogado de la AFA

La declaración ante el juez en lo penal económico Diego Amarante se hizo luego de que este miércoles realizara lo propio el tesorero de la AFA y amigo de Tapia, Pablo Toviggino, quien presentó un escrito como parte de la misma investigación. Antes cumplieron el director general de la AFA, Gustavo Lorenzo; y el exsecretario general Víctor Blanco y su sucesor en el cargo, Cristian Malaspina.

Custodiado por la policía, Tapia se bajó de una camioneta Toyota SW4 blanca. A la salida de los tribunales, dejó una frase para los medios que lo esperaban en la puerta de los tribunales. "Cumplimos con lo que quería el juez", dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/2032116256468357258?s=20&partner=&hide_thread=false

"Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental", agregó al cambiar de tema y referirse al partido suspendido en Qatar.

La investigación busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.

La defensa de Tapia había solicitado sin éxito que se declarara la nulidad de su citación a declaración indagatoria.

El juez también prohibió a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente.

Pablo Toviggino, la mano derecha de "Chiqui" Tapia. Es el principal inversor en Carnaval Stream.
Pablo Toviggino, la mano derecha de

Pablo Toviggino, la mano derecha de "Chiqui" Tapia

Qué le investigan a "Chiqui" Tapia

La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Como parte de esta situación, el pasado fin de semana hubo un paro del fútbol en todas las categorías en apoyo de los clubes a la AFA ante lo que consideran una iniciativa de cáracter político impulsada por la gestión de Javier Milei en medio de la pugna por la puesta en marcha de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), que el Gobierno promueve y Tapia y compañía rechazan.

La estrategia de los acusados se apoya en normativas vigentes del Ministerio de Economía. Afirman que esas reglas impiden ejecutar deudas fiscales a entidades de bien público. Basados en esa premisa, deducen que una deuda inexigible no configura un delito penal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mahiques confirmó que seguirá la auditoría a la AFA con los veedores designados por la IGJ.

El Gobierno ratificó a los veedores que auditarán la AFA en medio de la disputa con Tapia

Fútbol. La AFA hace cuentas alegres porque ya presentó su nueva plataforma para televisación de los torneos de ascenso

Para sus torneos de fútbol, la AFA entra a la modernidad tendrá su propia televisación privada

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, y Victor Blanco, expresidente de Racing Club.

Corrupción en AFA: dos importantes dirigentes "se desligaron" de la presunta evasión de $19.300 millones

Milei en LN+

Milei dijo que es "falso" que Mahiques vaya a salvar a "Chiqui" Tapia y atacó de nuevo a los empresarios