Tapia presentó un escrito ante la Justicia y no respondió preguntas sobre la retención de aportes de AFA

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia , se presentó este jueves minutos antes de las 12 para declarar en los tribunales del Fuero Penal Económico, en Comodoro Py, en el marco de la causa por la supuesta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos. Sin embargo, apenas presentó un escrito.

La declaración ante el juez en lo penal económico Diego Amarante se hizo luego de que este miércoles realizara lo propio el tesorero de la AFA y amigo de Tapia, Pablo Toviggino , quien presentó un escrito como parte de la misma investigación. Antes cumplieron el director general de la AFA, Gustavo Lorenzo; y el exsecretario general Víctor Blanco y su sucesor en el cargo, Cristian Malaspina.

Custodiado por la policía, Tapia se bajó de una camioneta Toyota SW4 blanca. A la salida de los tribunales, dejó una frase para los medios que lo esperaban en la puerta de los tribunales. "Cumplimos con lo que quería el juez", dijo.

AHORA I Claudio "Chiqui" Tapia sale de Comodoro Py después de declarar en la causa por presunta evasión de $19 mil millones: "Cumplimos con lo que quería la Justicia". https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/9ofEEPqF8Q

La investigación busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.

La defensa de Tapia había solicitado sin éxito que se declarara la nulidad de su citación a declaración indagatoria.

El juez también prohibió a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente.

Pablo Toviggino, la mano derecha de "Chiqui" Tapia. Es el principal inversor en Carnaval Stream. Pablo Toviggino, la mano derecha de "Chiqui" Tapia Archivo

Qué le investigan a "Chiqui" Tapia

La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Como parte de esta situación, el pasado fin de semana hubo un paro del fútbol en todas las categorías en apoyo de los clubes a la AFA ante lo que consideran una iniciativa de cáracter político impulsada por la gestión de Javier Milei en medio de la pugna por la puesta en marcha de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), que el Gobierno promueve y Tapia y compañía rechazan.

La estrategia de los acusados se apoya en normativas vigentes del Ministerio de Economía. Afirman que esas reglas impiden ejecutar deudas fiscales a entidades de bien público. Basados en esa premisa, deducen que una deuda inexigible no configura un delito penal.