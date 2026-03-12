12 de marzo de 2026 - 12:34

El Bernabéu pica en punta para sede de la Finalissima, pero el Chiqui Tapia tiró una bomba: "Queremos que se juegue..."

Tras descartarse Qatar por el conflicto bélico en Medio Oriente, la UEFA propuso el estadio del Real Madrid para el duelo entre Argentina y España el próximo 27 de marzo.

¿La Finalissima en el Bernabéu? Madrid asoma como sede, pero la AFA se resiste a jugar en España.&nbsp;

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El cruce entre la Selección Argentina, campeona de la Copa América 2024, y España, ganadora de la Eurocopa 2024, entró en una etapa de definiciones. Ante la imposibilidad de realizar el evento en Qatar, la UEFA puso sobre la mesa la propuesta de disputar la Finalissima en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. MIentras que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, expresó su deseo de que “se juegue en el Monumental”.

El plan inicial de la UEFA y la CONMEBOL era reeditar la mística del Mundial 2022 jugando en el estadio Lusail el próximo 27 de marzo. Sin embargo, la escalada bélica en Medio Oriente provocó que la Asociación de Fútbol de Qatar suspendiera temporalmente todas las competiciones. Si bien la medida se revirtió esta semana, la incertidumbre obligó a los organizadores a buscar otras sedes.

santiago bernabéu, real madrid
El Santiago Bernabéu, la sede que propone la UEFA para la Finalissima.

En ese abanico de posibilidades, surgieron nombres como Miami, Londres, Lisboa, París y Roma. No obstante, la cercanía de la fecha, la buena conexión para los futbolistas y la disponibilidad del estadio, juega a favor de la capital española.

El argumento de Europa y la postura de AFA

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, defendió la idea de que el partido se mude al "Viejo Continente". "Este es un partido que debería jugarse en terreno neutral, pero es evidente que, dadas las circunstancias, debe ser en Europa, pienso que es lo más lógico, porque la mayoría de los jugadores están en Europa", señaló.

Pero la propuesta no cayó bien en la calle Viamonte. Según pudo averiguar TN, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se resiste a jugar en Madrid. La entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia aseguró que no han dado conformidad a ninguna sede y buscan que se agoten otras instancias internacionales.

