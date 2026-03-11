11 de marzo de 2026 - 14:33

"Conmigo no tienen nada que arreglar": el duro cruce de Karina Milei tras los dichos del abogado de la AFA

La Secretaria General de la Presidencia salió al cruce de Gregorio Dalbón, quien sugirió un "arreglo político" para la resolución de la causa de evasión que afecta a la entidad.

Conmigo no tienen nada que arreglar: el duro cruce de Karina Milei tras los dichos del abogado de la AFA.

"Conmigo no tienen nada que arreglar": el duro cruce de Karina Milei tras los dichos del abogado de la AFA.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Luego de que el abogado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Gregorio Dalbón, afirmara que la causa judicial por presunta evasión es "absolutamente política" y se resolverá con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei salió al cruce en sus redes sociales.

Leé además

Mahiques confirmó que seguirá la auditoría a la AFA con los veedores designados por la IGJ.

El Gobierno ratificó a los veedores que auditarán la AFA en medio de la disputa con Tapia
Fútbol. La AFA hace cuentas alegres porque ya presentó su nueva plataforma para televisación de los torneos de ascenso

Para sus torneos de fútbol, la AFA entra a la modernidad tendrá su propia televisación privada

Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin”, disparó la funcionaria a través de su cuenta en la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/2031771654087446971&partner=&hide_thread=false

La chispa que encendió el conflicto se produjo en las escalinatas de los Tribunales, donde Dalbón acompañó a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia. Toviggino había sido citado a declaración indagatoria en una causa que investiga una presunta evasión millonaria de aportes, estimada en cerca de 18.000 millones de pesos.

Al igual que otros directivos implicados, el tesorero optó por no responder preguntas y presentó un escrito. Sin embargo, al salir de la audiencia, Dalbón encendió la polémica ante la prensa: "Esto es una cuestión absolutamente política, no es una cuestión jurídica y se va a terminar arreglando políticamente. No con Santiago Caputo, pero posiblemente con Karina", declaró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanacionmas/status/2031756646167265310&partner=&hide_thread=false

Luego sumó: "Es evidente que el Estado, si está hace meses hablando de la AFA, es porque se quiere quedar con la AFA. Y la AFA se la quiere quedar Santiago Caputo", arremetió.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, y Victor Blanco, expresidente de Racing Club.

Corrupción en AFA: dos importantes dirigentes "se desligaron" de la presunta evasión de $19.300 millones

Milei en LN+

Milei dijo que es "falso" que Mahiques vaya a salvar a "Chiqui" Tapia y atacó de nuevo a los empresarios

Pablo Toviggino, la mano derecha de Chiqui Tapia. 

Toviggino defendió a Tapia en medio del paro: "Es el mejor presidente de la historia del fútbol argentino"

Chiqui Tapia habló en Córdoba, y se defendió de las críticas

Chiqui Tapia apuntó contra River y la oposición en AFA: "Ah, ¿son más? No sabía"