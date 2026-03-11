La Secretaria General de la Presidencia salió al cruce de Gregorio Dalbón, quien sugirió un "arreglo político" para la resolución de la causa de evasión que afecta a la entidad.

"Conmigo no tienen nada que arreglar": el duro cruce de Karina Milei tras los dichos del abogado de la AFA.

Luego de que el abogado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Gregorio Dalbón, afirmara que la causa judicial por presunta evasión es "absolutamente política" y se resolverá con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei salió al cruce en sus redes sociales.

“Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin”, disparó la funcionaria a través de su cuenta en la red social X.

Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley.

Fin. https://t.co/IbcZk3JvQ5 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 11, 2026

Fin. https://t.co/IbcZk3JvQ5 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 11, 2026 La chispa que encendió el conflicto se produjo en las escalinatas de los Tribunales, donde Dalbón acompañó a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia. Toviggino había sido citado a declaración indagatoria en una causa que investiga una presunta evasión millonaria de aportes, estimada en cerca de 18.000 millones de pesos.

Al igual que otros directivos implicados, el tesorero optó por no responder preguntas y presentó un escrito. Sin embargo, al salir de la audiencia, Dalbón encendió la polémica ante la prensa: "Esto es una cuestión absolutamente política, no es una cuestión jurídica y se va a terminar arreglando políticamente. No con Santiago Caputo, pero posiblemente con Karina", declaró.