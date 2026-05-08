Boca enfrenta a Huracán por los octavos de final de la Liga Profesional: hora, TV, formaciones

Este sábado a partir de las 19 horas, Boca Juniors actúa en casa ante Huracán de Parque Patricios en un duelo de alto voltaje correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Se disputa en La Bombonera, con el arbitraje de Pablo Echavarría y la televisación de ESPN Premium.

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El Xeneize atraviesa un presente agridulce, teniendo en cuenta que sus resultados han sido muy distintos en el Apertura y en la Copa Libertadores. En la competencia doméstica clasificó sin inconvenientes a los duelos eliminatorios, y es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título. Es cierto que terminó en segundo lugar, pero lo hizo hilvanando un invicto de 12 encuentros.

En paralelo, perdió en sus últimos dos duelos de Copa Libertadores, quedando tercero en el Grupo D que comparte con Universidad Católica, Cruzeiro y Barcelona de Ecuador. En ese sentido, ya no tiene otra alternativa que sumar de a tres para no complicar aún más su clasificación a los octavos de final. Así llega al partido de este sábado con Huracán, sabiendo que el triunfo es una obligación por su historia, pero también por su presente.

Desde lo futbolístico, Claudio Úbeda mantiene una única duda: la presencia de Leandro Brey, con un fuerte golpe en la zona intercostal. Si bien no tiene una lesión grave, esperarán hasta última hora para comprobar si sigue con dolor o está para jugar. En caso de que no responda satisfactoriamente, atajará el experimentado Javier García. El resto será el equipo de gala, el que habitualmente salta al campo.

Huracán, mientras tanto, tiene como principal ventaja que no participa de un certamen internacional. Esto le permitió trabajar a ciencia cierta el encuentro, y recuperar energías para visitar La Bombonera. Es su principal elemento para ilusionarse, ya que desde lo estadístico no rindió a la altura de las expectativas. Ganó 5 veces, empató otras 7 y perdió 4. Además, no gana desde hace tres fechas.

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En cuanto a la formación inicial, hay dos dudas. Una de ellas es en el fondo, donde pelean Máximo Palazzo y Lucas Carrizo. La otra, entre Oscar Cortés y Juan Bisanz en el medio. El resto será el mismo equipo que empató con Racing en el Cilindro.

Probables formaciones de Boca - Huracán:

Boca: Leandro Brey o Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Huracán: Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo o Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés o Juan Bisanz; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Datos del partido:

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Pablo Echavarría

Hora: 19

TV: ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas de Boca - Huracán: