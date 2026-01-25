25 de enero de 2026 - 18:52

Liga Profesional: Tomás Bottari y un debut que reflejó el carácter de la Lepra

El volante de Independiente Rivadavia destacó la actitud del equipo en una noche marcada por la lluvia y la adversidad, en la que venció a Atlético Tucumán. El martes, la Lepra visitará a Huracán en Parque Patricios.

El volante Azul se mostró feliz con la actitud y carácter del equipo en este inicio de campeonato.&nbsp;

El volante Azul se mostró feliz con la actitud y carácter del equipo en este inicio de campeonato. 

Foto:

@CSIRoficial
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Tomás Bottari se ha convertido en uno de los jugadores fundamentales de Independiente Rivadavia en los últimos tiempos. Su crecimiento y consolidación se reflejan en cada presentación y, en el debut del Torneo Apertura de la Liga Profesional, volvió a demostrarlo siendo una de las piezas clave en el triunfo de la Lepra frente a Atlético Tucumán por 2 a 1, en el estadio Bautista Gargantini.

Leé además

Así es la novedosa  Ferrari SF-26 para la actual temporada de Fórmula 1.

F1 2026: Ferrari prueba por primera vez la aerodinámica activa que jubila al DRS

Por Nicolás Salas
estudiantes le esta pinchando el globo a huracan de san rafael
Vivo

Estudiantes le está pinchando el Globo a Huracán de San Rafael

Por Redacción Deportes

Fue una noche atípica, marcada por un fuerte temporal que obligó a interrumpir el partido durante más de media hora, pero el equipo de Alfredo Berti supo sobreponerse a las adversidades y quedarse con los tres puntos en casa. “Terminó siendo un partido difícil y complicado por el tema de la lluvia, pero logramos resolverlo y que los tres puntos quedaran en casa. Estamos muy bien y contentos porque comenzar ganando un torneo siempre es positivo”, aseguró el volante.

Déjà vu bajo la lluvia

El clima adverso y el final feliz le trajeron recuerdos a Bottari de aquel partido semifinal frente a River por la Copa Argentina, cuando la Lepra accedió a la final tras imponerse en los penales. “Sí, a la mayoría nos recordó ese momento y se pareció bastante a aquel duelo con River, pero esta vez frente a nuestra gente y en nuestra casa. Por todo eso estamos muy contentos de comenzar ganando. Empezar bien un torneo siempre es bueno, sobre todo ante un rival muy competitivo y duro”, señaló.

Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán
Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán

Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán

El envión de la Copa Argentina

La consagración en la Copa Argentina sigue siendo un motor para el plantel azul, una sensación que permanece intacta y que continúa movilizando al grupo. “La verdad es que seguimos con esa sensación de haber ganado la Copa y de querer continuar por este camino, que es muy lindo. Nos sentimos importantes, porque somos importantes. Somos un club grande que tiene que pelear en todos lados. Ese chip está instalado en el grupo y está bueno que sea así”, afirmó Bottari.

En un encuentro donde las condiciones del campo no ayudaron, el mediocampista se refirió con una sonrisa a algunos reproches entre compañeros por rechazar la pelota en lugar de jugarla. “Son partidos que se viven con mucha intensidad. Puede ser que la hayamos tirado un poco lejos, pero la cancha no meritaba jugar mucho, además ellos apretaban bien. Era lo que pedía el partido”, explicó con una sonrisa.

image
Independiente Rivadavia vs Atlético Tucumán

Independiente Rivadavia vs Atlético Tucumán

Garra, corazón y ADN azul

Durante el segundo tiempo, Independiente Rivadavia perdió el control del juego, algo que ya le ha sucedido en otros encuentros. Sin embargo, el equipo apeló a la entrega y al sacrificio para sostener el resultado. “Eso también nos representa como club y como gente. Es algo que siempre nos pide Alfredo: ir a buscar el partido como sea”, remarcó.

Un mediocampo que se afianza

Sobre el regreso de Gonzalo Ríos y la llegada del paraguayo José Florentín, ambos titulares, Bottari destacó la competencia interna y su comodidad en el equipo. “Cada vez me siento más cómodo y con la llegada de los chicos al mediocampo me siento muy bien”, señaló.

Un calendario exigente

La temporada estará marcada por una agenda cargada debido al Mundial 2026, con partidos cada pocos días y competencias paralelas como la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Copa Libertadores, certámenes que afrontará la Lepra.

“Desde el comienzo del año sabemos que vamos a jugar cada cuatro días, así que tenemos que estar preparados. Estamos en un club grande que afronta muchas competencias, por eso debemos cuidarnos, descansar y estar bien, porque la exigencia es mucha y hay que estar a la altura”, sostuvo.

Independiente Rivadavia volverá a presentarse este martes desde las 20, cuando visite a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la segunda fecha de la Liga Profesional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tenis. Francisco Cerúndolo, quedó fuera del Abierto de Australia 2026

Tenis: Francisco Cerúndolo se despidió de los canguros

Por Gonzalo Tapia
Boca Juniors - Deportivo Riestra, por la Liga Profesional
En Vivo

Boca Juniors empata con Deportivo Riestra en el comienzo del Apertura

Por Redacción Deportes
El árbitro del partido, Nicolás Ramírez inicialmente mostró molestias en su tobillo derecho, pero luego pudo continuar dirigiendo el encuentro. 

Liga Profesional: Ramírez casi abandona el partido por un choque insólito

Por Redacción Deportes
Facundo Colidio volvió a ocupar la titularidad en el plantel Millonario. 

Liga Profesional: River comenzó con el pie derecho y le ganó a Barracas

Por Redacción Deportes