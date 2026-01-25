Liga Profesional: Tomás Bottari y un debut que reflejó el carácter de la Lepra

Tomás Bottari se ha convertido en uno de los jugadores fundamentales de Independiente Rivadavia en los últimos tiempos. Su crecimiento y consolidación se reflejan en cada presentación y, en el debut del Torneo Apertura de la Liga Profesional , volvió a demostrarlo siendo una de las piezas clave en el triunfo de la Lepra frente a Atlético Tucumán por 2 a 1, en el estadio Bautista Gargantini.

Fue una noche atípica, marcada por un fuerte temporal que obligó a interrumpir el partido durante más de media hora, pero el equipo de Alfredo Berti supo sobreponerse a las adversidade s y quedarse con los tres puntos en casa. “ Terminó siendo un partido difícil y complicado por el tema de la lluvia, pero logramos resolverlo y que los tres puntos quedaran en casa . Estamos muy bien y contentos porque comenzar ganando un torneo siempre es positivo”, aseguró el volante.

El clima adverso y el final feliz le trajeron recuerdos a Bottari de aquel partido semifinal frente a River por la Copa Argentina, cuando la Lepra accedió a la final tras imponerse en los penales. “Sí, a la mayoría nos recordó ese momento y se pareció bastante a aquel duelo con River , pero esta vez frente a nuestra gente y en nuestra casa. Por todo eso estamos muy contentos de comenzar ganando. Empezar bien un torneo siempre es bueno, sobre todo ante un rival muy competitivo y duro”, señaló.

La consagración en la Copa Argentina sigue siendo un motor para el plantel azul, una sensación que permanece intacta y que continúa movilizando al grupo. “La verdad es que seguimos con esa sensación de haber ganado la Copa y de querer continuar por este camino, que es muy lindo. Nos sentimos importantes, porque somos importantes. Somos un club grande que tiene que pelear en todos lados . Ese chip está instalado en el grupo y está bueno que sea así”, afirmó Bottari.

En un encuentro donde las condiciones del campo no ayudaron, el mediocampista se refirió con una sonrisa a algunos reproches entre compañeros por rechazar la pelota en lugar de jugarla. “Son partidos que se viven con mucha intensidad . Puede ser que la hayamos tirado un poco lejos, pero la cancha no meritaba jugar mucho, además ellos apretaban bien. Era lo que pedía el partido”, explicó con una sonrisa.

image Independiente Rivadavia vs Atlético Tucumán Ramiro Gómez

Garra, corazón y ADN azul

Durante el segundo tiempo, Independiente Rivadavia perdió el control del juego, algo que ya le ha sucedido en otros encuentros. Sin embargo, el equipo apeló a la entrega y al sacrificio para sostener el resultado. “Eso también nos representa como club y como gente. Es algo que siempre nos pide Alfredo: ir a buscar el partido como sea”, remarcó.

Un mediocampo que se afianza

Sobre el regreso de Gonzalo Ríos y la llegada del paraguayo José Florentín, ambos titulares, Bottari destacó la competencia interna y su comodidad en el equipo. “Cada vez me siento más cómodo y con la llegada de los chicos al mediocampo me siento muy bien”, señaló.

Un calendario exigente

La temporada estará marcada por una agenda cargada debido al Mundial 2026, con partidos cada pocos días y competencias paralelas como la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Copa Libertadores, certámenes que afrontará la Lepra.

“Desde el comienzo del año sabemos que vamos a jugar cada cuatro días, así que tenemos que estar preparados. Estamos en un club grande que afronta muchas competencias, por eso debemos cuidarnos, descansar y estar bien, porque la exigencia es mucha y hay que estar a la altura”, sostuvo.

Independiente Rivadavia volverá a presentarse este martes desde las 20, cuando visite a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la segunda fecha de la Liga Profesional.