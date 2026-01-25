25 de enero de 2026 - 18:18

Tenis: Francisco Cerúndolo se despidió de los canguros

El jugador de tenis bonaerense, perdió con el alemán Zverev y quedó eliminado del Abierto de Australia

Por Gonzalo Tapia

El jugador de tenis Francisco Cerúndolo (18°) cayó en tres sets con el alemán Alexander Zverev (3°) y quedó eliminado del Australian Open 2026. El oriundo de la ciudad de Buenos Aires, quien actualmente ocupa el puesto número 21 del ranking ATP, cayó por 2/6, 4/6 y 4/6 en un encuentro que se extendió durante 2 horas y 12 minutos.

¿Cómo fueron las acciones?

En un Melbourne Arena repleto de argentinos apoyando al deportista connacional, Cerúndolo generó entusiasmo y esperanza al ganar el primer juego de cada set. Sin embargo, la jerarquía de Zverev pesó y dominó el partido de principio a fin.

Similar situación se dio en la segunda manga donde Zverev quebró en el séptimo y, a pesar de tener un poco más de paridad que el primero, el número 3 del ranking ATP se quedó con el set por 6-4.

Ya con un Cerúndolo entregado a la necesidad de ganar el set para mantener viva la ilusión de quedarse con el partido, Zverev hizo valer su jerarquía en la tercera manga y quebró nuevamente en el séptimo juego, empató el set 3-3 y terminó sellando su triunfo por 6-4.

Así, el alemán avanzó a los cuartos de final de este primer Grand Slam del año y enfrentará al estadounidense Learner Tien (25°) que dio el batacazo y venció en tres sets al ruso Daniil Medvedev (11°).

Fuera del Abierto de Australia

Además, con este resultado, Zverev iguala el historial ante Cerúndolo con tres triunfos para cada uno. Esta victoria en Australia es la tercera consecutiva del alemán ante el argentino de 27 años.

En tanto, esta derrota del jugador de tenis nacional ante el alemán selló el final de los argentinos en esta edición del Abierto de Australian, luego de lo que fueron las derrotas del sábado de la dupla compuesta por Camilo Ugo Carabelli y Tomás Martin Etcheverry y la de Horacio Zeballos con el español Marcel Granollers.

