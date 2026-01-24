Tenis: Djokovic hizo historia en Melbourne y Sinner pasó con sufrimiento a octavos

"Nole" alcanzó 400 victorias en Tenis en el marco de torneos de Grand Slam, igualó a Roger Federer como el jugador con más triunfos en el Abierto de Australia

El jugador de tenis Novak Djokovic derrotó al neerlandés Botic van de Zandschulp por 6/3, 6/4 y 7/6(4) y alcanzó 400 victorias en torneos de Grand Slam, además de igualar a Roger Federer como el jugador con más triunfos en el Abierto de Australia, al tiempo que Jannik Sinner sufrió para pasar de ronda.

El diez veces campeón en Melbourne avanzó a cuarta ronda sin ceder sets y estiró una estadística que confirma que la Rod Laver Arena sigue siendo su territorio sagrado. Detrás de la figura del serbio también quedó otro récord que alimenta su leyenda: con esta clasificación, el serbio llegó a 70 segundas semanas en majors, dejando atrás las 69 de Federer y consolidando su dominio histórico en la élite.

Además, a los 38 años y 255 días, se convirtió en el jugador más veterano en alcanzar esta instancia en Australia desde 1988. Ahora espera al ganador del cruce entre Jakub Mensik (16°) y Ethan Quinn, con la mira puesta en seguir ampliando marcas en un torneo que ya lo tiene como máximo rey.

El Italiano Sinner sufrió para lograr la victoria En el segundo foco de atención apareció Jannik Sinner, que atravesó una jornada inesperadamente incómoda. El bicampeón defensor perdió un set —algo poco habitual en él—, sufrió con su saque y terminó imponiéndose al estadounidense Eliot Spizzirri por 4/6, 6/3, 6/4 y 6/4 en un duelo cargado de dramatismo y bajo temperaturas que rozaron los 40 grados.

El italiano cedió su servicio seis veces y necesitó 3 horas y 45 minutos para asegurar su lugar en octavos de final, porlo que enfrentará a su compatriota Luciano Darderi (22°), que derrotó al ruso Karén Jachanov por 7-6(5), 3-6, 6-3 y 6-4. En Melbourne, el campeón vigente sigue persiguiendo un objetivo que lo pondría en un grupo selecto: ganar tres títulos consecutivos, algo que desde 1968 solo logró Djokovic.