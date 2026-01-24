24 de enero de 2026 - 17:33

Tenis: Djokovic hizo historia en Melbourne y Sinner pasó con sufrimiento a octavos

"Nole" alcanzó 400 victorias en Tenis en el marco de torneos de Grand Slam, igualó a Roger Federer como el jugador con más triunfos en el Abierto de Australia

Tenis. El destacado jugador de tenis serbio Novak Djokovic

Foto:

Noticias Argentinas
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El jugador de tenis Novak Djokovic derrotó al neerlandés Botic van de Zandschulp por 6/3, 6/4 y 7/6(4) y alcanzó 400 victorias en torneos de Grand Slam, además de igualar a Roger Federer como el jugador con más triunfos en el Abierto de Australia, al tiempo que Jannik Sinner sufrió para pasar de ronda.

Además, a los 38 años y 255 días, se convirtió en el jugador más veterano en alcanzar esta instancia en Australia desde 1988. Ahora espera al ganador del cruce entre Jakub Mensik (16°) y Ethan Quinn, con la mira puesta en seguir ampliando marcas en un torneo que ya lo tiene como máximo rey.

El Italiano Sinner sufrió para lograr la victoria

En el segundo foco de atención apareció Jannik Sinner, que atravesó una jornada inesperadamente incómoda. El bicampeón defensor perdió un set —algo poco habitual en él—, sufrió con su saque y terminó imponiéndose al estadounidense Eliot Spizzirri por 4/6, 6/3, 6/4 y 6/4 en un duelo cargado de dramatismo y bajo temperaturas que rozaron los 40 grados.

El italiano cedió su servicio seis veces y necesitó 3 horas y 45 minutos para asegurar su lugar en octavos de final, porlo que enfrentará a su compatriota Luciano Darderi (22°), que derrotó al ruso Karén Jachanov por 7-6(5), 3-6, 6-3 y 6-4. En Melbourne, el campeón vigente sigue persiguiendo un objetivo que lo pondría en un grupo selecto: ganar tres títulos consecutivos, algo que desde 1968 solo logró Djokovic.

En el resto de la jornada, el que firmó una verdadera batalla fue Lorenzo Musetti, que ganó su cuarto quinto set consecutivo en Grand Slam y avanzó por primera vez a la segunda semana en Australia. El italiano venció al checo Tomas Machac por 5-7, 6-4, 6-2, 5-7 y 6-2 tras 4 horas y 27 minutos, en un partido durísimo que incluso obligó a cerrar el techo por la nueva regla de calor vigente desde 2026. En octavos se medirá con Taylor Fritz, que eliminó a Stan Wawrinka en cuatro sets.

También dijo presente en la próxima ronda Ben Shelton, que superó al monegasco Valentin Vacherot por 6-4, 6-4 y 7-6(5) para sostener su avance en un torneo que empieza a tomar ritmo de definiciones.

Resultados de la jornada de tenis en el marco del Abierto de Australia

  • Djokovic a Van de Zandschulp 6-3, 6-4, 7-6(4)
  • Sinner a Spizzirri 4-6, 6-3, 6-4, 6-4
  • Darderi a Jachanov 7-6(5), 3-6, 6-3, 6-4
  • Musetti a Machac 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2
  • Fritz a Wawrinka 7-6(5), 2-6, 6-4, 6-4
  • Shelton a Vacherot 6-4, 6-4, 7-6(5)

