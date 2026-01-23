23 de enero de 2026 - 18:13

Abierto de Australia: Triunfazo en tenis de Cerúndolo para meterse en los octavos de final

Juan Manuel superó en sets corridos al ruso Andrey Rublev, que está mejor posicionado que él en el ranking de tenis de ATP

Tenis. Juan Manuel Cerúndolo consiguió la clasificación a los octavos de final del Abierto de Australia por primera vez en su carrera

Por Gonzalo Tapia

El jugador de tenis argentino Juan Manuel Cerúndolo (18°) tuvo una muy buena actuación y superó en sets corridos al ruso Andrey Rublev (13°), para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia, que es el primer Grand Slam de la temporada.

Cerúndolo, que jugó en un altísimo nivel, tomó ventaja en el primer set gracias a la contundencia con la que mantuvo todos sus turnos de saque y al quiebre que consiguió en el octavo game.

En el segundo parcial las cosas se igualaron bastante y tuvieron que definirse en el tie-break, aunque allí el argentino tuvo mejor pulso para ponerse 2-0 en sets y empezar a liquidar el encuentro.

Finalmente, el argentino protagonizó una buena recuperación en el tercer set que le permitió quedarse con una gran victoria ante un jugador de primer nivel como Rublev, pese a que no se encuentre en su mejor momento.

¿Qué viene ahora para Cerúndolo en Australia?

De esta manera, Cerúndolo consiguió la clasificación a los octavos de final del Abierto de Australia por primera vez en su carrera. En dicha instancia no la tendrá nada fácil, ya que según averiguó la Agencia Noticias Argentinas su oponente será el alemán y número 3 del mundo, Alexander Zverev, quien derrotó por 7-5, 4-6, 6-3 y 6-1 al británico Cameron Norrie (26°)

De todas maneras, será una buena oportunidad para Cerúndolo ya que Zverev, que fue finalista en la última edición de este Grand Slam, confesó en varias ocasiones que el juego del argentino lo hace sentir muy incómodo.

