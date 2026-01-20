Tenis: Sinner avanzó casi sin transpirar a la segunda ronda del Abierto de Australia

El jugador de tenis italiano Jannik Sinner (2°) se metió en la segunda ronda del Abierto de Australia , torneo en el que defiende los títulos obtenidos en 2024 y 2025. El deportista europeo se imponía cómodamente por 6-2 y 6-1 sobre el francés Hugo Gastón, cuando este último decidió retirarse debido a una lesión que le impedía competir al máximo nivel.

En su debut en Melbourne, Musetti también se vio beneficiado por el retiro de su oponente, ya que el belga Raphaël Collignon abandonó cuando caía 2-1 en sets. En la próxima ronda habrá cruce de italianos, ya que Musetti tendrá una interesante prueba ante su compatriota Lorenzo Sonego.

Por otra parte, los dos estadounidenses que aspiran a ganar su primer Grand Slam, Ben Shelton (8°) y Taylor Fritz (9°), también se metieron en la segunda ronda.

Shelton, que defiende las semifinales alcanzadas el año pasado, se sacó de encima en sets corridos a un rival incómodo como el francés Ugo Humbert, por 6-3, 7-6(2) y 7-6(5). Fritz, por su parte, venció al también francés Valentin Royer por 7-6(5), 5-7, 6-1 y 6-3.

La segunda ronda Shelton se enfrentará con el australiano Dane Sweeny, mientras que Fritz se las verá con el checo Vit Kopriva.

Durante la jornada de este martes también se dio un emotivo momento, ya que el francés Gael Monfils, quien atraviesa su último año en el circuito, perdió frente al local Dane Sweeny y se despidió de este torneo.

Una de las grandes decepciones de esta primera ronda del Abierto de Australia fue el brasilero Joao Fonseca (28°), quien pese a ser una de las grandes promesas del circuito cayó en su debut ante el estadounidense Eliot Spizzirri, visiblemente afectado físicamente por una lesión que arrastra en la espalda.

Lo que se viene en el tenis del Abierto de Australia

La actividad en el Abierto de Australia continuará esta noche, en una jornada donde se destacan los partidos del español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, además del alemán Alexander Zverev (3°), el australiano Alex de Miñaur (6°), el kazajo Aleksandr Bublik (10°) y el ruso y ex número 1 del mundo Daniil Medvedev (11°).