18 de enero de 2026 - 18:36

Tenis: Comesaña y Etcheverry avanzan en el Abierto de Australia

En casi cuatro horas, el jugador de tenis de La Plata dio cuenta de Miomir Kecmanovic en seis sets y en la jornada también ganó Francisco Comesaña

El jugador de tenis de la Ciudad de La Plata, Tomás Etcheverry.

El jugador de tenis de la Ciudad de La Plata, Tomás Etcheverry.

Foto:

Agencia NA
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Arrancó bien el team de Argentina. El número 62 del mundo, Tomás Martín Etcheverry, derrotó, en un partido maratónico, al serbio Miomir Kecmanovic en el marco de la primera ronda del Australian Open de tenis. En esta jornada también ganó Francisco Comesaña.

Leé además

tenis: la raqueta numero uno de argentina arranco con el pie derecho

Tenis: La raqueta número uno de Argentina arrancó con el pie derecho

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Francisco Cerúndolo será una de las cartas fuertes que tendrá el team de Argentina en este nuevo Australian Open

Tenis: Nueve argentinos en el Abierto de Australia

Por Gonzalo Tapia

En un partido que duró tres horas y 57 minutos, el jugador de tenis de Argentina, venció en seis sets, con un resultado de 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4, al serbio que ocupa el puesto número 60 del Ranking ATP.

“Venía manejándolo bien y me encontré dos sets a uno abajo. Era una prueba de carácter, estaba enojado porque por tonterías había quedado abajo en el partido y ya no tenía margen de error”, indicó Etcheverry, que en la próxima ronda del certamen enfrentará al británico Arthur Fery.

Además, añadió: “Estoy orgulloso de haber podido sacar este partido adelante. Él juega muy bien, tiene buenos golpes. Sabe competir, hace varios años que está acá y nos conocemos mucho”.

¿Qué pasó con Comesaña?

Por su parte, el número 68 del mundo, Francisco Comesaña, derrotó al estadounidense Patrick Kypson en un partido que duró aproximadamente tres horas.

El oriundo de Mar del Plata venció en cuatro sets, con un resultado de 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3, a Kypson, que ocupa el puesto número 116 del Ranking ATP.

“Fue un buen partido, lo venía llevando bien a pesar de que no tenía las mejores sensaciones. Con lo que tenía, estaba haciendo las cosas más o menos bien y, a partir del tercer set, me jugaron una mala pasada los nervios y se me empezó a calentar todo el cuerpo: cuadriceps, los dos brazos y se me escapó un quiebre” , indicó el argentino.

Y agregó: “Entonces, empece a buscar formas para relajarme y, en el cuarto set, empece a sentirme bien nuevamente y Kypson también empezó a jugar un poquito mejor y a pegarle mejor con la derecha. Tiré unas buenas pelotas que me ayudaron a quebrar en el 4-3”.

Comesaña, que enfrentará en la próxima ronda del certamen al estadounidense Frances Tiafoe (29°), se refirió también a su preparación para este primer Grand Slam de 2026.

“Obviamente, uno quiere arrancar de la mejor manera. Hice una muy buena pretemporada con todo el equipo y llegue en muy buena forma a toda la gira que hice asi que quizás por eso me puse un poquito de presión. Tengo que aceptar el nivel que tengo el día que me toca jugar y eso es lo que me llevo de hoy”, evaluó.

¿Cómo le fue a Ugo Carabelli en el Australian Open?

Quien no corrió con la misma fortuna que Comesaña fue el bonaerense Camilo Ugo Carabelli que perdió 6-7(5), 1-6 y 2-6 con el húngaro Marton Fucsovics.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tenis. Tomás Machac se alzó con la copa en el torneo abierto de Adelaida en Australia

Machac se consagró campeón en el ATP 250 de tenis en Adelaida

Por Gonzalo Tapia
El Tenis argentino perdió a un referente

El mundo del Tenis está de luto: falleció Guillermo Salatino

Por Redacción Deportes
Un tenista pidió el ojo de halcón asegurando que la pelota había sido licita pero fue todo lo contrario 

El insólito error de un tenista que pidió el ojo de halcón y su error se volvió viral

Por Redacción Deportes
Viejos son los trapos, Marco Trungelliti por ahora imparable en la qualy del Australian Open.

Australian Open: Marco Trungelliti es el último argentino en carrera para acceder al primer Grand Slam de 2026

Por Redacción Deportes