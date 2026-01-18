Tenis: Comesaña y Etcheverry avanzan en el Abierto de Australia

Arrancó bien el team de Argentina. El número 62 del mundo, Tomás Martín Etcheverry, derrotó, en un partido maratónico, al serbio Miomir Kecmanovic en el marco de la primera ronda del Australian Open de tenis. En esta jornada también ganó Francisco Comesaña.

En un partido que duró tres horas y 57 minutos, el jugador de tenis de Argentina, venció en seis sets, con un resultado de 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4, al serbio que ocupa el puesto número 60 del Ranking ATP.

“Venía manejándolo bien y me encontré dos sets a uno abajo. Era una prueba de carácter, estaba enojado porque por tonterías había quedado abajo en el partido y ya no tenía margen de error”, indicó Etcheverry, que en la próxima ronda del certamen enfrentará al británico Arthur Fery.

Además, añadió: “Estoy orgulloso de haber podido sacar este partido adelante. Él juega muy bien, tiene buenos golpes. Sabe competir, hace varios años que está acá y nos conocemos mucho”.

¿Qué pasó con Comesaña?

Por su parte, el número 68 del mundo, Francisco Comesaña, derrotó al estadounidense Patrick Kypson en un partido que duró aproximadamente tres horas.

El oriundo de Mar del Plata venció en cuatro sets, con un resultado de 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3, a Kypson, que ocupa el puesto número 116 del Ranking ATP.

“Fue un buen partido, lo venía llevando bien a pesar de que no tenía las mejores sensaciones. Con lo que tenía, estaba haciendo las cosas más o menos bien y, a partir del tercer set, me jugaron una mala pasada los nervios y se me empezó a calentar todo el cuerpo: cuadriceps, los dos brazos y se me escapó un quiebre” , indicó el argentino.

Y agregó: “Entonces, empece a buscar formas para relajarme y, en el cuarto set, empece a sentirme bien nuevamente y Kypson también empezó a jugar un poquito mejor y a pegarle mejor con la derecha. Tiré unas buenas pelotas que me ayudaron a quebrar en el 4-3”.

Comesaña, que enfrentará en la próxima ronda del certamen al estadounidense Frances Tiafoe (29°), se refirió también a su preparación para este primer Grand Slam de 2026.

“Obviamente, uno quiere arrancar de la mejor manera. Hice una muy buena pretemporada con todo el equipo y llegue en muy buena forma a toda la gira que hice asi que quizás por eso me puse un poquito de presión. Tengo que aceptar el nivel que tengo el día que me toca jugar y eso es lo que me llevo de hoy”, evaluó.

¿Cómo le fue a Ugo Carabelli en el Australian Open?

Quien no corrió con la misma fortuna que Comesaña fue el bonaerense Camilo Ugo Carabelli que perdió 6-7(5), 1-6 y 2-6 con el húngaro Marton Fucsovics.