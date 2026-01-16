16 de enero de 2026 - 17:15

El insólito error de un tenista que pidió el ojo de halcón y su error se volvió viral

El deportista solicitó la revisión de un saque que picó a más de un metro de la línea, provocando risas unánimes entre el público y los protagonistas.

Un tenista pidió el ojo de halcón asegurando que la pelota había sido licita pero fue todo lo contrario&nbsp;

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El tenis profesional volvió a demostrar que, pese a la precisión tecnológica, la percepción de los jugadores puede fallar de forma estrepitosa. Esto fue lo que ocurrió durante los cuartos de final del ATP de Adelaida, donde el español Alejandro Davidovich Fokina protagonizó una de las escenas más curiosas de la temporada al solicitar el uso del “Ojo de Halcón” para revisar un saque que había tocado visiblemente fuera del cuadro.

El episodio ocurrió en el primer set del encuentro frente al monegasco Valentin Vacherot, cuando el marcador favorecía a este último por 2-1. Tras fallar su primer servicio, Davidovich expresó dudas sobre la decisión arbitral y pidió el challenge. Mientras el sistema procesaba las imágenes, el juez de silla, James Keothavong, realizó gestos claros indicando que la pelota se había ido por una distancia considerable.

La resolución tecnológica confirmó lo que muchos ya sospechaban en las gradas: la bola había picado a más de un metro de distancia del cuadro de saque. Al aparecer la repetición en las pantallas gigantes, la reacción fue inmediata; tanto los jugadores como el umpire y los asistentes estallaron en risas ante lo evidente del error.

La cuenta oficial del ATP Tour en X calificó el momento como “puro cine”, destacando la mezcla de tensión y humor que se vivió en la pista.

A pesar de este surrealista traspié, Davidovich logró mantener la concentración y se impuso en el partido con parciales de 7-6 (4) y 6-2, asegurando su pase a las semifinales.

En dicha instancia, el malagueño se enfrentó al francés Ugo Humbert en una batalla de casi tres horas, donde finalmente cayó derrotado por 6-3, 5-7 y 7-6 (4). Humbert, quien mostró una gran solidez física tras superar lesiones previas, avanzó a la final para medirse contra el checo Tomas Machac.

Tras su paso por Adelaida, Davidovich Fokina ya pone la mira en el Abierto de Australia, donde llegará como el preclasificado número 14. El español, que busca superar los octavos de final alcanzados en la edición anterior, debutará en el primer Grand Slam del año ante el austriaco Filip Misolic. El incidente del Ojo de Halcón quedará como una anécdota divertida en una semana de alta competitividad que le permitió consolidar sus sensaciones de cara a Melbourne.

