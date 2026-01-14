Insólito debut de Francisco Cerúndolo en 2026: ganaba cómodo, estalló contra su entrenador y quedó fuera

El número uno de la Argentina, Francisco Cerúndolo, se despidió del ATP de Adelaida tras una fuerte discusión con Pablo Cuevas que le costó el partido y siembra dudas para el Australian Open.

Francisco Cerúndolo, el mejor tenista argentino en el ranking ATP, sufrió una inesperada eliminación en su debut en el ATP 250 de Adelaida ante el español Jaume Munar. El porteño dominaba el encuentro, pero un fuerte cruce verbal con su entrenador, Pablo Cuevas, desencadenó un declive emocional que lo deja sin ritmo de cara al Abierto de Australia.

El quiebre emocional de Francisco Cerúndolo en pleno partido El actual número 20 del ranking mundial comenzó el encuentro exhibiendo el nivel que lo llevó a la élite del tenis. Durante el primer set, Cerúndolo mostró una notable solidez con su servicio y acumuló 15 tiros ganadores, logrando quebrar rápidamente el saque de Munar para llevarse el parcial por un contundente 6-3. Sin embargo, la historia dio un giro dramático en el segundo set, cuando la paridad se apoderó del juego.

El momento de quiebre ocurrió cuando el marcador señalaba un 5-5 y el argentino servía con el game 40-40. En ese instante, recibió un mensaje desde el sector de su equipo por parte de su entrenador, Pablo Cuevas, que el tenista interpretó de la peor manera. A partir de ese reclamo inmediato, Cerúndolo perdió la concentración y se lo vio visiblemente afectado, lanzando palabras al aire y negando con la cabeza en señal de desaprobación constante.

Relentless defense proves the difference in his 3–6, 7–5, 6–4 win over Cerundolo to reach the @AdelaideTennis quarter-finals.#AdelaideTennis pic.twitter.com/nYseFGVXOA — ATP Tour (@atptour) January 14, 2026 Este fastidio impactó directamente en su rendimiento técnico. A pesar de salvar varios puntos de quiebre, terminó cediendo su servicio y, posteriormente, el set por 7-5. La frustración del argentino fue el combustible que necesitaba Jaume Munar, quien ganó en confianza y aprovechó el desajuste emocional de su rival para quebrar nuevamente en el segundo juego del set definitivo y cerrar el partido con un 6-4 final.

Una racha negativa que preocupa de cara a Melbourne Más allá de la derrota puntual, el traspié en Adelaida enciende las alarmas por la falta de rodaje con la que Cerúndolo llegará al primer Grand Slam del año. Con este resultado, se consumó el cuarto año consecutivo en el que el mejor rankeado de los argentinos no logra ganar en su primer partido de la temporada, un dato estadístico que pesa en la planificación del equipo.