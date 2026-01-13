Gimnasia y Esgrima continúa cerrando refuerzos para la Liga Profesional

El flamante jugador Pituco es Santiago Alejandro Rodríguez, atacante de 28 años de edad que proviene a préstamo por un año desde Argentinos Juniors. Su carrera comenzó en Estudiantes de San Luis (su provincia natal), y también cuenta con pasos por Sarmiento, Instituto y Almagro.
A lo largo de su trayectoria, Rodríguez disputó 205 partidos oficiales, anotó 28 goles y sumó 20 asistencias. Sin embargo, su última temporada no fue la mejor y no pudo hacerse presente en la red en sus 21 partidos en la máxima divisional con el Verde de Junín. Ahora tendrá una nueva chance para mostrar todas sus capacidades, con la camiseta blanquinegra.
Gimnasia y Esgrima no descansa y sigue sumando nombres:
Desde que obtuvo el meritorio ascenso a la Liga Profesional, el Lobo comenzó a moverse en el mercado de pases para cerrar las llegadas de futbolistas en puestos claves. Así, incoporó a los defensores Luciano Paredes (Deportivo Maipú), Juan José Franco (Instituto), y Ezequiel Muñoz (Lanús); a los volantes Nicolás Linares (Amazonas de Brasil), y Julián Ceballos (Boca); y a los atacantes Norberto Briasco (Gimnasia La Plata), Valentín Simoni (Boca) y el mencionado Santiago Rodríguez (Sarmiento).
Cabe destacar que las ocho nuevas caras no serán las únicas, ya que la directiva mantiene varias negociaciones activas para continuar sumando opciones para el cuerpo técnico encabezado por Ariel Broggi. En ese aspecto, las próximas horas pueden ser claves para más novedades en cuanto a refuerzos se refiere.