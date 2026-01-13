Gimnasia y Esgrima continúa cerrando refuerzos para la Liga Profesional

En las últimas horas, el Lobo del Parque acordó la llegada de otro futbolista para afrontar su retorno a la máxima división.

Este verano viene muy movido en el mundo Gimnasia y Esgrima. Mientras el plantel continúa entrenando en Buenos Aires, donde hoy disputó ante Excursionistas su primer amistoso de la pretemporada, la directiva abrochó otro futbolista pensando en la Liga Profesional. Así, el equipo va tomando forma para el esperado debut.

El Lobo cerró el arribo de otro delantero: Embed



#IncoporaciónSantiago Rodríguez es refuerzo de Gimnasia



Delantero de 28 años, llega a préstamo de Argentinos. Nació en Arizona (SL) y surgió en Estudiantes de esa provincia. Jugó en Sarmiento, Instituto y Almagro.



¡Vamos por todo! pic.twitter.com/woAjb9oTIY — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) January 13, 2026 El flamante jugador Pituco es Santiago Alejandro Rodríguez, atacante de 28 años de edad que proviene a préstamo por un año desde Argentinos Juniors. Su carrera comenzó en Estudiantes de San Luis (su provincia natal), y también cuenta con pasos por Sarmiento, Instituto y Almagro.

A lo largo de su trayectoria, Rodríguez disputó 205 partidos oficiales, anotó 28 goles y sumó 20 asistencias. Sin embargo, su última temporada no fue la mejor y no pudo hacerse presente en la red en sus 21 partidos en la máxima divisional con el Verde de Junín. Ahora tendrá una nueva chance para mostrar todas sus capacidades, con la camiseta blanquinegra.

Gimnasia y Esgrima no descansa y sigue sumando nombres: DLA (55) Briasco, Simoni y Ceballos llegarán a préstamo a Gimnasia de Mendoza Desde que obtuvo el meritorio ascenso a la Liga Profesional, el Lobo comenzó a moverse en el mercado de pases para cerrar las llegadas de futbolistas en puestos claves. Así, incoporó a los defensores Luciano Paredes (Deportivo Maipú), Juan José Franco (Instituto), y Ezequiel Muñoz (Lanús); a los volantes Nicolás Linares (Amazonas de Brasil), y Julián Ceballos (Boca); y a los atacantes Norberto Briasco (Gimnasia La Plata), Valentín Simoni (Boca) y el mencionado Santiago Rodríguez (Sarmiento).