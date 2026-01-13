Independiente de Avellaneda negocia con un futbolista muy querido en Racing Club

La dirigencia de Independiente de Avellaneda mantiene charlas con el entorno del defensor campeón de la Superliga 2018/19 con Racing Club, Renzo Saravia, para ser el segundo refuerzo del equipo de Gustavo Quinteros de cara a los desafíos del 2026.
El jugador quedó libre en el Atlético Mineiro de Brasil, y fue ofrecido al Rojo para la próxima temporada. Las charlas están en proceso.
El entrenador del Rojo aprobó el ofrecimiento por parte de la dirigencia, que ya tuvo un acercamiento formal con el lateral derecho cordobés, y se especula que las próximas horas sean decisivas respecto a su incorporación.
El futbolista de 32 años viene de jugar en Atletico Mineiro de Brasil durante las últimas tres temporadas, pero no renovó su vinculo con el club de Belo Horizonte y quedó con el pase en su poder. Ante esto, Saravia fue ofrecido a dos clubes más además de Independiente: el Göztepe de Turquía y Belgrano de Córdoba, equipo en el que se formó y debutó profesionalmente.
Cabe destacar que el defensor tuvo un paso por Avellaneda entre 2017 y 2019, pero con la camiseta de Racing, equipo en el que disputó 49 partidos y fue una pieza fundamental en la conquista de la Superliga Argentina 2018/19. Inclusive, su gran nivel lo llevó a ser convocado a la Selección Argentina para disputar la Copa América 2019.
En el último año en Brasil, el cordobés disputó 31 partidos de 73 posibles, alternando titularidad con suplencia en el Brasileirao, Copa de Brasil, Campeonato Mineiro y Copa Sudamericana. En este último, donde perdió la final ante Lanús, fueel certamen donde más encuentros jugó desde el inicio.
En un amistoso informal, Independiente le ganó 2-1 a Peñarol de Montevideo, en el estadio Campeón del Siglo. El juego correspondióde dos tiempos de 30 minutos ante el equipo uruguayo, en la previa de lo que será el partido ante Everton de Chile en el estadio Alfredo Victor Viera por la Serie Rio de la Plata.
El equipo de Quinteros empezó perdiendo con el gol del mediocampista Leonardo Fernández. En un tiro libre de media distancia, el jugador de 27 años remató al palo izquierdo y al arquero Joaquín Blazquez se le escapó de las manos. El empate llegó con el gol del defensor Juan Manuel Fedorco, e Ignacio Malcorra anotó el 2 a 1 tras una gran jugada colectiva.