Independiente de Avellaneda busca armarse con dos figuras de River Plate

El Rojo busca reforzarse para mejorar su producción futbolística, y apunta a repatriar a un jugador que hoy está en el Millonario

Después de la mala campaña que tuvo durante todo el año, Independiente de Avellaneda trabaja en la reconstrucción del plantel y tiene tres refuerzos de jerarquía apuntados en su carpeta para el próximo mercado de pases. Uno de ellos, un futbolista que tuvo mucha participación con River Plate.

Según trascendió, de cara al 2026 el Rey de Copas buscará mejorar su rendimiento deportivo con incorporaciones en tres puestos clave: el lateral derecho Fabricio Bustos, el mediocampista Federico Redondo y el mediocampista ofensivo Maximiliano Meza. Tres nombres conocidos, dos de ellos con un pasado glorioso en el club y otro con proyección internacional.

Independiente de Avellaneda quiere recuperar a Bustos y Meza: image El caso de Meza aparece como uno de los más accesibles. Tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre de 2026, pero las recurrentes lesiones que sufrió durante el año lo relegaron en la consideración del cuerpo técnico. La situación de Bustos es similar. El lateral derecho tiene vínculo vigente hasta diciembre de 2027, aunque su participación fue escasa en la última temporada. Las salidas a préstamo por un año aparecen como una posibilidad concreta para ambos.

Cabe destacar que Bustos y Meza integraron el recordado plantel campeón de Independiente en 2017, que conquistó la Copa Sudamericana, uno de los últimos grandes hitos internacionales de la institución. Ese antecedente potencia aún más el interés dirigencial por repatriarlos.

Federico Redondo, el sueño rojo: image Por último, el caso de Federico Redondo es, sin dudas, el más complejo. El mediocampista se encuentra en el Elche de España con contrato hasta 2030 y una cláusula elevada para los estándares del fútbol argentino. Aun así, la dirigencia de Independiente no descarta realizar un intento, aunque reconoce que es la operación más difícil del mercado.