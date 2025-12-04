Lautaro Campione vive para y por el automovilismo y se probará en la Fórmula 4 europea

Nace un piloto. El actor principal de esta historia jugó alguna vez vóley en la UN Cuyo, no le gusta ningún club de futbol, cursa tercer año de la secundaria en el Colegio Compañía de María y quiere estudiar ingeniería Mecánica, le encantan las matemáticas, el Automovilismo y nació el 17 de julio de 2009.

Tampoco tiene una escudería predilecta a nivel nacional: “ni Ford ni Chevrolet”, ni tampoco en el ámbito de la Fórmula 1, admira a un solo piloto: Matías Rossi “corro contra él en el TC 2000” y su sueño es llegar a la Fórmula 1 en algún momento de su vida, contó.

La relación entre Lautaro y el automovilismo se podría resumir así. A los 5 años fue con sus padres hasta la ciudad de San Martín para presenciar una carrera en el circuito esteño Jorge Ángel Pena, en el momento que vio girar a esos pequeños automóviles de carrera entendió que su pasión era el deporte tuerca.

“Era un campeonato argentino de karting, que se disputó en San Martin, en ese momento les dije a mis padres, que quería empezar a correr, y el año siguiente comencé en el mes de marzo a los 6 años a correr”, comenzó diciendo el único mendocino al que se le presentó esta posibilidad en la Fórmula 4 europea.

Luego Lautaro sumó que: “Durante los dos primeros años de carrera, mi papá fue el que corrió con los gastos. Cuando empecé a crecer, me uní a un equipo que se llama Gualerzi, donde me fue bien y corrí varias temporadas con segundos y terceros lugares logrados”.

“Con el tiempo -continuó- me cambié al equipo Basco Racing, y me fue bastante bien en karting. Siempre estuve peleando los campeonatos, hasta este año que salí campeón en la categoría 125 seniors”.

Consultado el deportista especialista en automovilismo, desde qué edad se puede empezar a correr en Karting dijo que: “Podés correr desde los 5 años, hasta la edad que se quiera, hay varios pilotos que tienen más de sesenta años”.

Campione contó que para dedicarse al karting, que es el primer eslabón que debe recorrer un piloto hasta llegar a las categorías más grandes que compiten a lo largo y ancho de la Argentina: “Hay que tener medios, porque por ejemplo por carrera son cerca de un millón de pesos los que hay que desembolsar y los autos los podes comprara o alquilar”.

El piloto lasherino confidenció: “Esta fue mi última temporada, dejo este año y no correré más en karting”.

Al preguntársele sobre si Franco Colapinto ha generado movimientos positivos en el deporte tuerca nacional contó: “Han aumentado los chicos en el karting, se generó una movida muy fuerte, le ha hecho muy bien al automovilismo argentino y para los jóvenes se les han abierto muchas puertas en este deporte sobre todo en Europa. Ha ayudado bastante”.

Ascenso de categoría

Luego Lautaro contó que: “El año pasado me subí, por primera vez a un Top Race junior y fue en el equipo SDE San Juan, en esta categoría salí campeón nacional. ¿Cómo llegué a ese equipo? Mi papa trabajaba en su taller y un día salió una oportunidad y me preguntaron si quería correr. Fue la primera vez que me subí a un auto con techo, pero eso fue el año pasado, pero después no continué ahí".

En esta categoría Campione Azcurra se dio el lujo de consagrarse en el mítico autódromo Oscar y Juan Gálvez y como afirmó en ese momento el destacado Portal Carburando. “Un dato no menor es que lo hizo con tan solo 15 años. A lo largo de la temporada 2024 disputó 11 carreras en el Top Race Junior, conquistó la victoria en cinco ocasiones, logró cuatro pole y se subió al podio siete veces”.

El Novel piloto agregó “Este año me subí a la Fórmula Nacional también, con el equipo Ramini, donde he corrido nueve carreras y me queda la última fecha, que será el 21 de diciembre en la ciudad de Junín. Estoy quinto (de un total de 19 pilotos)”.

En un momento de este año, a Lautaro le salió la oportunidad de competir en el TC 2000 “me subí en setiembre, en un auto del equipo Corsi Sport y ahora estoy por correr la última fecha que será, al igual que la Fórmula Nacional, en Junín. “Me bajaré de un auto y me subiré al otro”, agregó.

“Estoy focalizándome en la fecha que queda en ambas categorías y después empiezo a pensar el viaje a Italia. La idea es culminar lo más alto que se pueda, pero ahora me tomo todo con tranquilidad”, puntualizó.

El Gran paso a la Fórmula 4

El haber competido a nivel nacional lo llevó a vincularse con personas que poseen los puentes necesarios para que los pilotos jóvenes del país puedan cumplir sus sueños y viajen al extranjero a testearse en la Formula 4 que es la partida inicial para algún día llegar a la Máxima.

El nexo entre Lautaro y Europa se puede resumir así. ”En el equipo Ramini, el amigo Ricardo López nos hizo el contacto para viajar a Europa para probarme en el equipo Alpha 54 Racing en la ciudad de Bolonia, escudería que es de dos cordobeses: Nicolás Bianco y Gregorio Mandrini, que son ingenieros en el team Racing Bull en Fórmula 1. En Italia trabajaré con los simuladores, me verán los psicológos, después voy a España probar en los circuitos en Aragón y Barcelona. Retornaré a Italia para hacer pistas con el auto de Fórmula 4 en Imola y Monza. Después probare dos circuitos más en Europa, pero no sé aún cuales serán”.

Son miles de euros que Lautaro Campione tendrá que gastar en las pruebas que corra en Italia y por esto la familia organizó una cena show en colaboración para recaudar fondos y la que se realizará el domingo 7 de diciembre en el Mendoza Rugby Club y el valor de la tarjeta será de 40 mil pesos y se puede realizar la reserva mediante el alias curva.actual.inca, a nombre de Daniela Fernanda Azcurra.