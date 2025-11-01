Automovilismo: La Fórmula 1 analiza imponer dos paradas obligatorias por carrera desde 2026

La FIA y Liberty Media analizan una reforma reglamentaria para incrementar el espectáculo. Buscan que los pilotos puedan correr al máximo sin preocuparse por el desgaste de los neumáticos.

El Alpine de Franco Colapinto en los boxes del GP de Hungría. Foto: Captura TikTok @henriracingteam35

La Fórmula 1 se encamina hacia una nueva era. Además del profundo cambio técnico que llegará en 2026, la categoría podría sumar una modificación reglamentaria que promete alterar la estrategia y el espectáculo: la imposición de dos paradas en boxes obligatorias por Gran Premio.

Según trascendió en medios italianos, la propuesta es debatida actualmente por la Comisión de F1, integrada por representantes de la FIA, Liberty Media y las escuderías. La idea busca que los pilotos puedan mantener ritmos máximos durante toda la carrera, sin tener que moderar el rendimiento para conservar los neumáticos.

“Queremos evitar esas fases en las que se gestiona el desgaste y se pierde intensidad en pista”, explicaron fuentes consultadas por el medio. Algunos equipos ya habrían mostrado su apoyo a la medida, que apunta a recuperar la imprevisibilidad en las estrategias y fomentar adelantamientos.

paises bajos car Fórmula 1. La figura de Max Verstappen se está agigantada en cada fecha que pasa Gentileza En los últimos años, la fiabilidad de los neumáticos Pirelli ha permitido que la mayoría de las competencias se definan con una sola detención. Los cálculos de simulación y la gestión del ritmo hicieron que las carreras se volvieran más predecibles, con menos margen para el error o la sorpresa.

Como antecedente, en el Gran Premio de Mónaco de 2024 se implementó de manera puntual la regla de doble parada, al igual que en Qatar 2023, donde se aplicó por cuestiones de seguridad. En ambos casos, los pilotos pudieron rodar al límite sin preocuparse por el desgaste, un efecto que ahora Liberty Media busca replicar de forma permanente.