Automovilismo: La Fórmula 1 analiza imponer dos paradas obligatorias por carrera desde 2026

La Fórmula 1 se encamina hacia una nueva era. Además del profundo cambio técnico que llegará en 2026, la categoría podría sumar una modificación reglamentaria que promete alterar la estrategia y el espectáculo: la imposición de dos paradas en boxes obligatorias por Gran Premio.
Según trascendió en medios italianos, la propuesta es debatida actualmente por la Comisión de F1, integrada por representantes de la FIA, Liberty Media y las escuderías. La idea busca que los pilotos puedan mantener ritmos máximos durante toda la carrera, sin tener que moderar el rendimiento para conservar los neumáticos.
“Queremos evitar esas fases en las que se gestiona el desgaste y se pierde intensidad en pista”, explicaron fuentes consultadas por el medio. Algunos equipos ya habrían mostrado su apoyo a la medida, que apunta a recuperar la imprevisibilidad en las estrategias y fomentar adelantamientos.
En los últimos años, la fiabilidad de los neumáticos Pirelli ha permitido que la mayoría de las competencias se definan con una sola detención. Los cálculos de simulación y la gestión del ritmo hicieron que las carreras se volvieran más predecibles, con menos margen para el error o la sorpresa.
Como antecedente, en el Gran Premio de Mónaco de 2024 se implementó de manera puntual la regla de doble parada, al igual que en Qatar 2023, donde se aplicó por cuestiones de seguridad. En ambos casos, los pilotos pudieron rodar al límite sin preocuparse por el desgaste, un efecto que ahora Liberty Media busca replicar de forma permanente.
Además de la doble detención, la F1 estudia otras alternativas para diversificar estrategias. Una de ellas sería obligar a utilizar los tres compuestos (blando, medio y duro) durante cada carrera, permitiendo a los equipos elegir el orden. También se analiza un límite de kilometraje por juego de neumáticos, que no podría superar el 45% de la distancia total.
No todos ven con buenos ojos estas medidas. Algunos ingenieros advierten que imponer demasiadas reglas podría homogeneizar las estrategias, restando creatividad a los equipos. “Aumentar las restricciones puede reducir las opciones tácticas”, señalan desde el paddock.
Más allá del debate, la discusión refleja una cuestión de fondo: ¿qué tipo de Fórmula 1 quiere el público? Una dominada por la gestión y el cálculo, o una donde los pilotos puedan atacar sin mirar el desgaste.
El 2026 marcará un punto de inflexión. Con monoplazas completamente rediseñados, nuevos motores híbridos y el debut de Cadillac como undécima escudería -con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas como pilotos confirmados-, la categoría podría vivir una transformación integral. Y si la doble parada se aprueba, el cambio no será solo técnico: será también filosófico.