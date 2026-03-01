Susto en el automovilismo: un auto fuera de control casi embiste a tres personas en el Procar 4000

Un grave accidente marcó el cierre de la primera final de la temporada de la Clase A del Procar 4000 en el Autódromo Roberto José Mouras , en un episodio que por segundos pudo haber terminado en tragedia.

En la definición de la carrera, Lucas Granja sufrió un toque de Gastón Rossi y se despistó . Con el auto fuera de control, se dirigió hacia la zona donde se encontraban tres personas: el encargado de bajar la bandera a cuadros, un periodista y un camarógrafo, quienes lograron apartarse a tiempo y evitar ser embestidos.

Instantes después, y ya con la carrera finalizada, Rossi fue impactado violentamente por Luis Maggini Jr. , quien golpeó la parte trasera de su Chevrolet y provocó severos daños materiales.

⚠️ Final que por suerte no terminó peor. Esto fue lo que pasó entre Gastón Rossi y Lucas Granja cuando ya había terminado la final de la #ClaseA del @Procar_4000 . #Procar4000 #Granja #Rossi pic.twitter.com/vSoNJrPkIi

Tras analizar la maniobra que derivó en el despiste de Granja, los comisarios deportivos decidieron excluir a Rossi por considerarlo responsable del incidente en los metros finales. El bicampeón quedó oficialmente fuera de la clasificación de la final.

Afectado por lo ocurrido, Rossi expresó en declaraciones a Carburando: “Más allá de todo, lo más importante es el auto. El resultado final es lo que menos me importa porque el auto se rompió muchísimo. La verdad es que estoy muy triste porque estamos complicados económicamente, y es una pena llegar con el auto así” .

Gastón Rossi había subido al podio tras finalizar tercero en la final del @Procar_4000 en La Plata, pero fue excluido. ️ Escuchá su palabra mano a mano con Carburando. #Procar4000 pic.twitter.com/36qyR1BlFx

Sobre el toque con Granja, agregó: “Desde mi punto de vista se viene hacia mí, intenta por adentro con Pérez Bravo y cuando ve que no le da, abre y libera el volante. Afortunadamente, en el toque no salió nadie lastimado”.

Pérez Bravo ganó en un cierre marcado por el susto

En lo estrictamente deportivo, Emmanuel “Tiki” Pérez Bravo dominó la competencia de punta a punta y se quedó con la victoria en la Clase A a bordo de su Chevrolet.

“Qué carrera, fue hermosa y la disfruté mucho”, señaló el piloto, quien explicó que optaron por una puesta a punto con menor carga aerodinámica para intentar tomar la punta desde la largada.

Embed #Procar | Emmanuel Pérez Bravo se llevó el triunfo en la primera Final que el Procar 4000 Clase A disputó en La Plata. pic.twitter.com/PWx6dIGpCK — Campeones (@Campeonesnet) March 1, 2026

El Procar 4000 es fiscalizado por la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) a través de la Federación Metropolitana y mantiene el espíritu histórico del Turismo Carretera con modelos tradicionales como Chevy, Ford Falcon, Dodge GTX y Torino.

La temporada contempla diez fechas y la próxima será el 29 de marzo, nuevamente en el escenario platense. También están previstas visitas a Concordia y otras plazas del automovilismo nacional.