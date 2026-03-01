Godoy Cruz no encuentra el rumbo y el Gambarte perdió la paciencia

A este Godoy Cruz Antonio Tomba le cuesta volver a encaminarse, sentirse protagonista e imponer autoridad en su casa. Algo que no consigue desde hace varios meses: desde la reinauguración del Feliciano Gambarte no logra festejar un triunfo en el mítico estadio de calle Balcarce, ese escenario donde supo hacerse grande.

El Tomba sumó su tercer empate en el torneo de Primera Nacional, categoría a la que descendió tras 17 año s en Primera División. Un golpe tan doloroso como el presente de un equipo que no logra despegar, que no contagia ni muestra aquella mística que lo llevó a ser referencia en la región.

Esta vez igualó sin goles ante Deportivo Madryn , que llegaba golpeado y con la clara intención de llevarse al menos un punto de Mendoza. Y lo consiguió.

Con el correr de los minutos, la temperatura y el clima en las tribunas fueron en aumento. Los cánticos cambiaron de tono y la impaciencia empezó a dominar la escena: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo…”. La ilusión de un gol se fue diluyendo al mismo ritmo que la paciencia del hincha. En el campo, el equipo de Toedtli no encontraba respuestas ni peso ofensivo suficiente como para regalarle una alegría a ese grupo de fieles que sigue acompañando pese a un presente que deja mucho que desear.

La reciente eliminación en la Copa Argentina frente a Deportivo Morón, con derrota 1-0, profundizó el manto de incertidumbre. Godoy Cruz no gana desde hace 180 días y atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia.

Los hinchas muy molestos

En lo futbolístico, el entrenador movió el banco y buscó respuestas. En la primera etapa, la dupla Pino y Ulariaga mostró algunos pasajes interesantes y logró asociarse con Andrada y Pozzo para generar las aproximaciones más claras. Sin embargo, Madryn, con poco, le cortó los circuitos de juego y lo obligó a lateralizar. Aunque el Tomba manejó más la pelota, apenas llegó con claridad en un par de ocasiones al arco de Bonnin.

El Aurinegro se replegó, especuló con el contragolpe y esperó su oportunidad, que finalmente no llegó en la primera mitad. Del lado local, la única situación concreta fue un cabezazo de Pino que no logró quebrar el cero.

En el complemento, Toedtli intentó imprimirle mayor dinámica con nuevas variantes, pero el ímpetu duró poco. El equipo volvió a mostrarse sin rumbo ni profundidad en los metros finales. Ulariaga fue el más insistente: remató en tres oportunidades y en dos exigió a Bonnin, aunque sin éxito.

El ambiente se fue calentando y el equipo no mostró reacción. La tribuna estalló en reclamos y, tras el empate final, algunos hinchas invadieron el campo de juego para increpar a los jugadores.

Godoy Cruz no encuentra el rumbo. Le cuesta la categoría, no gana y tampoco convence desde el juego. Un presente cargado de incertidumbre, dentro y fuera de la cancha

image Juan Morán fue reemplazado en el complemento, ya que se fue al descanso amonestado y estuvo al borde la expulsión. En su lugar ingresó Agustin Valverde. Prensa Godoy Cruz

Las formaciones

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Camilo Alessandría,Juan Morán; Juan Andrada, Vicente Poggi, Santiago Martínez, Tomás Pozzo; Nahuel Ulariaga, Martín Pino. DT: Mariano Toedtli.

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Nicolás Ortiz, Diego Martínez; Yvo Calleros, Federico Recalde, Mauricio Cuero, Nicolás Barrientos; Nazareno Solís, Luis Silba. DT: Cristian Díaz.

Cambios: ST: en el inicio Agustín Valverde por Morán (GC), Luciano Pascual por Martínez (GC), Alejandro Gutiérrez por Ortiz (DM), 14’ Misael Sosa por Pozzo (GC), Axel Rodríguez por Ulariaga (GC) 18’ Ezequiel Montagna por Cuero (DM), Facundo Ospitaleche por Barrientos (DM), 24’ Esteban Burgos por Arce (GC),25' Julian Cosi por Solís (DM).

Estadio: Feliciano Gambarte

Arbitro: Maximiliano Macheroni

Godoy Cruz vs Deportivo Madryn