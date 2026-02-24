Una camioneta chocó contra una pasarela en Godoy Cruz y hay tres heridos

El hecho ocurrió pasadas las 22 de este martes, en el lateral este del Acceso Sur, a la altura del barrio La Gloria.

Tres ocupantes de una camioneta fueron asistidos tras un choque en Godoy Cruz.

Un siniestro vial se registró a las 22.09 de este martes, en jurisdicción de la Comisaría 52 de Godoy Cruz. Todo ocurrió cuando una camioneta se cruzó de banquina e impactó contra la pasarela ubicada en el lateral este del Acceso Sur, a la altura del barrio La Gloria.

El hecho fue alertado mediante un llamado a la línea de emergencias, que informó sobre la colisión contra la estructura peatonal. Al arribar al lugar, el personal policial constató el impacto del vehículo.

En el interior del habitáculo se encontraban dos personas mayores de edad y un menor. Debido al estado de salud de los ocupantes, se solicitó la presencia de Bomberos y del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), que trabajaron en la asistencia médica en el lugar.