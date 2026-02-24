Godoy Cruz enfrenta a Deportivo Morón por la Copa Argentina: a qué hora y por dónde verlo

Este miércoles por la noche, el Tomba comienza su periplo por el certamen nacional ante el Gallito, en el estadio de Tigre.

Con la mente puesta en lograr una victoria que le permita dejar atrás el mal comienzo de año, Godoy Cruz enfrenta a Deportivo Morón por los 32avos de final de la Copa Argentina. Será este miércoles a partir de las 21.15 horas, en el José Dellagiovanna de Tigre con el arbitraje de Pablo Giménez.

Tras dos empates consecutivos en el comienzo de la Primera Nacional, obtenidos ante Ciudad de Bolívar y Defensores de Belgrano, el Tomba necesita como el agua obtener un triunfo para cambiar el semblante que arrastra desde el 2025. Es cierto que cambió parte del equipo titular y el cuerpo técnico, pero el nivel no ha crecido y eso preocupa a propios y extraños.

Juan Morán - Godoy Cruz - Bolivar, por la Primera Nacional Godoy Cruz - Bolivar, por la Primera Nacional Walter Caballero Sin embargo, a pesar de las dudas, el técnico Mariano Toedtli no introduciría cambios en la formación inicial. Así, ratificaría la confianza a un grupo de jugadores que tienen bajo su responsabilidad devolverle la alegría a un club que se acostumbró a otra realidad. El dibujo táctico tampoco sufrirá modificaciones.

Enfrente está Deportivo Morón, que no arrancó bien el año en la segunda categoría del fútbol argentino. Viene de empatar ante Defensores de Belgrano en casa, y Deportivo Madryn en el Sur del país, por lo que todavía no ganó en lo que lleva del 2026. De todas formas, el año pasado peleó hasta el final por el ascenso a la Primera División. Por lo que es un equipo para tener en cuenta.

En caso de mantenerse el empate luego de los 90 minutos reglamentarios, el ticket a la siguiente instancia se definirá a través de los disparos desde el punto del penal. En 16avos ya espera el próximo rival del vencedor, Midland.