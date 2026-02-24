Godoy Cruz enfrenta a Deportivo Morón por la Copa Argentina: a qué hora y por dónde verlo

Con la mente puesta en lograr una victoria que le permita dejar atrás el mal comienzo de año, Godoy Cruz enfrenta a Deportivo Morón por los 32avos de final de la Copa Argentina. Será este miércoles a partir de las 21.15 horas, en el José Dellagiovanna de Tigre con el arbitraje de Pablo Giménez.
Enfrente está Deportivo Morón, que no arrancó bien el año en la segunda categoría del fútbol argentino. Viene de empatar ante Defensores de Belgrano en casa, y Deportivo Madryn en el Sur del país, por lo que todavía no ganó en lo que lleva del 2026. De todas formas, el año pasado peleó hasta el final por el ascenso a la Primera División. Por lo que es un equipo para tener en cuenta.
En caso de mantenerse el empate luego de los 90 minutos reglamentarios, el ticket a la siguiente instancia se definirá a través de los disparos desde el punto del penal. En 16avos ya espera el próximo rival del vencedor, Midland.
Probables formaciones de Godoy Cruz vs Deportivo Morón:
Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Camilo Alessandría, Juan Morán; Mariano Santiago, Vicente Poggi; Brian Orosco, Matías Ramírez, Tomás Pozzo; Martín Pino. DT. Mariano Toedtli.
Deportivo Morón: Julio Salvá; Leonel Cardozo, Brian Salvareschi, Franco Vázquez, Joaquín Livera; Franco Fagúndez, Mauro Burruchaga, Mariano Bittolo, Matías Benítez; Franco Toloza, Gonzalo Berterame. DT: Walter Otta.