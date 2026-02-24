24 de febrero de 2026 - 09:55

Se atrincheró y prendió fuego su habitación: dramático rescate de un hombre en Godoy Cruz

Un hombre con problemas psiquiátricos fue rescatado por policías que forzaron la puerta y lo encontraron desmayado, por lo que debió ser asistido por un médico y trasladado a un centro asistencial.

Imagen ilustrativa.&nbsp;

Imagen ilustrativa. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre con problemas psiquiátricos se atrincheró en su casa y debió ser rescatado de las llamas, luego de encerrarse en una habitación e iniciar un incendio.

Leé además

Comenzó el juicio contra Felipe Pettinato y en la primera instancia se negó a dar declaraciones. 

Felipe Pettinato se negó a declarar en el juicio por la muerte de su neurólogo: "Es mi derecho"

Por Redacción Espectáculos
Evacuaron una pizzeria por un principio de incendio en Ciudad / Imagen ilustrativa

Susto en pleno Centro: evacuaron una pizzería por un principio de incendio

Por Redacción Policiales

El hecho fue denunciado por su propia familia, que llamó al 911 para denunciar una crisis de un hombre con trastornos psicóticos, en una vivienda ubicada en la calle Carlos Gardel al 1.600 de Godoy Cruz, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Esta mañana, cerca de las 8.15, la comunicación advirtió que el hombre se había encerrado en su habitación y se estaba autolesionando.

Cuando llegaron efectivos de la Comisaría 40, trataron de mediar para calmar la situación al tiempo que solicitaron la intervención del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) de la Policía de Mendoza.

Pero la situación se precipitó cuando el paciente psiquiátrico inició un incendio dentro de su habitación que generó llamas de magnitud.

Ante la extrema peligrosidad del evento los uniformados voltearon la puerta de la habitación que se encontraba cerrada y al ingresar encontraron al atrincherado desmayado por los efectos del humo por lo que, rápidamente, procedieron a sacarlo.

Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz sofocaron el siniestro, mientras que médicos del SEC brindaron asistencia médica al afectado para luego trasladarlo a un centro asistencial. Intervino a Oficina Fiscal de Godoy Cruz.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

perdi todo: el mal momento de bam bam, exganador de gran hermano tras un feroz incendio en su casa

"Perdí todo": el mal momento de Bam Bam, exganador de Gran Hermano tras un feroz incendio en su casa

Por Redacción Espectáculos
Imagen ilustrativa

Chofer de app se defendió de un asalto y apuñaló al ladrón en Las Heras

Por Redacción Policiales
Tres ciudadanos de nacionalidad chilena fueron detenidos. 

Detuvieron a tres delincuentes chilenos por robar departamentos en Palermo: ya tenían antecedentes

Por Redacción Policiales
Hotel Urbana Suites, ubicado en calle 25 de Mayo 1590.

Cuatro intoxicados con monóxido en un hotel de Capital: uno fue trasladado en estado crítico

Por Redacción Policiales