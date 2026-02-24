Se atrincheró y prendió fuego su habitación: dramático rescate de un hombre en Godoy Cruz

Un hombre con problemas psiquiátricos se atrincheró en su casa y debió ser rescatado de las llamas , luego de encerrarse en una habitación e iniciar un incendio .

El hecho fue denunciado por su propia familia, que llamó al 911 para denunciar una crisis de un hombre con trastornos psicóticos , en una vivienda ubicada en la calle Carlos Gardel al 1.600 de Godoy Cruz , según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Esta mañana, cerca de las 8.15, la comunicación advirtió que el hombre se había encerrado en su habitación y se estaba autolesionando.

Cuando llegaron efectivos de la Comisaría 40, trataron de mediar para calmar la situación al tiempo que solicitaron la intervención del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) de la Policía de Mendoza.

Pero la situación se precipitó cuando el paciente psiquiátrico inició un incendio dentro de su habitación que generó llamas de magnitud.

Ante la extrema peligrosidad del evento los uniformados voltearon la puerta de la habitación que se encontraba cerrada y al ingresar encontraron al atrincherado desmayado por los efectos del humo por lo que, rápidamente, procedieron a sacarlo.

Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz sofocaron el siniestro, mientras que médicos del SEC brindaron asistencia médica al afectado para luego trasladarlo a un centro asistencial. Intervino a Oficina Fiscal de Godoy Cruz.