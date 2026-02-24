24 de febrero de 2026 - 13:42

Viajaban siete en un auto, se cruzaron al Metrobús y terminaron aplastados contra un semáforo por un micro

Ocurrió el domingo en La Matanza. Las imágenes de la cámara de seguridad muestran el desesperado escape de los jóvenes. El vehículo se incendió y hay tres heridos graves.

Choque: se cruzó al carril del Metrobús y terminó aplastado contra un semáforo por un colectivo.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En un choque registrado en video, un auto con siete personas a bordo se prendió fuego luego de que el conductor realizara una maniobra imprudente al meterse al carril del metrobús en La Matanza.

Justo en el momento en que el vehículo se cruzó de carril, pasó un colectivo de la línea 218 que terminó aplastando al vehículo. Tras la colisión hay tres jóvenes internados en estado grave y el conductor fue detenido.

Así fue el brutal choque

El hecho ocurrió el domingo por la mañana en la avenida Juan Manuel de Rosas y Andalgalá, en Isidro Casanova. En las imágenes de una cámara de seguridad que se viralizaron hace pocas horas, se ve a un Renault 9 doblar hacia el carril del Metrobús sin percatarse de que venía un colectivo y terminó aplastado contra un semáforo.

De manera inmediata, el vehículo comenzó a incendiarse y se observa a los jóvenes que salen corriendo del auto. El primero en salir fue el conductor que huyó sin mirar atrás; luego lo siguieron otras dos personas más. Uno de ellos volvió a rescatar a uno de los pasajeros. Los demás ocupantes pudieron salir por sus medios.

Según informó Primer Plano Online, hay tres heridos de gravedad, quienes fueron identificados como J.M., S.P. y L.R. La causa quedó en manos de la fiscal Andrea Palin, de la Unidad N.° 9 de La Matanza, que ordenó la detención del conductor por el delito de lesiones culposas agravadas por manejo imprudente y antirreglamentaria.

Además, se solicitó la extracción de sangre para determinar si antes del siniestro consumió alcohol o alguna sustancia prohibida.

