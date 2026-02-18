Bastián Jerez fue operado por novena vez tras el accidente en Pinamar y citaron a su madre a declarar

Bastián Jerez, el niño de 8 años que resultó gravemente herido en el choque ocurrido en la zona de La Frontera, en Pinamar , fue sometido a una nueva intervención quirúrgica este miércoles. Se trata de l a novena operación a la que el pequeño es sometido desde el accidente ocurrido el pasado 12 de enero.

Actualmente, Bastián se encuentra internado en el Hospital Italiano de San Justo, lugar al que fue trasladado el pasado 9 de febrero desde el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata para continuar con su tratamiento.

Su madre, Macarena Collantes, compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, con un mensaje cargado de esperanza: “Hoy Basti ingresa de a quirófano de nuevo. Les pido si lo pueden poner en sus oraciones. Sanidad para Bastián Valentino Jerez, señor. Amén”, expresó Collantes a través de un posteo en redes sociales.

A continuación, la mujer republicó otra imagen de la tía del niño, donde la mujer pedía “que salga todo bien”: Junto a la imagen del pequeño escribió: “Enviemos luz y fuerza que todavía nos necesita mucho. Sobrino, sos el niño más fuerte del mundo . Dios, tu familia y toda Argentina está con vos. Nunca estás solo”.

Mientras se esperan noticias del estado de salud del menor, el abogado Fernando Burlando confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que el fiscal Sergio García citó a declarar a la mamá de la víctima el 3 de marzo.

Además, el padre de las dos hermanas de 8 y 9 años que viajaban junto a Bastián en el UTV también deberá prestar testimonio.

Los imputados por el delito son Manuel Molinari, el conductor de la Amarok; Noamí Quirós, que manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño, quien podría tener responsabilidad, ya que llevaba a upa a su hijo, sin el cinturón de seguridad.

Las pericias confirmaron que ambos conductores manejaban bajo los efectos del alcohol al momento del siniestro.

Según informaron fuentes del caso a Noticias Argentinas, la mujer que conducía la UTV en la que viajaba el joven tenía 0,41 gramos de alcohol en sangre, mientras que el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok registró 0,25.