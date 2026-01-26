26 de enero de 2026 - 15:34

Accidente en Pinamar: ambos conductores dieron positivo en alcohol en el caso Bastián Jerez

Las pericias toxicológicas a los conductores imputados por el brutal accidente ocurrido en los médanos de Pinamar se realizaron este lunes al mediodía. En los próximos días se harán pericias mecánicas.

Según informaron fuentes del caso a Noticias Argentinas, la mujer que conducía la UTV en la que viajaba el joven tenía 0,41 gramos de alcohol en sangre, mientras que el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok registró 0,25.

Los estudios se realizaron cerca de las 12.00 horas en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, utilizando las muestras recolectadas tras el accidente. El material fue preservado bajo una estricta cadena de custodia, a fin de evitar cualquier tipo de contaminación o filtración.

Los resultados surgen de los estudios toxicológicos realizados tras el choque ocurrido en la ciudad balnearia de Pinamar, donde se investiga cómo se produjo el impacto y las responsabilidad de cada conductor.

En paralelo, está previsto que durante el transcurso de esta semana continúen las pericias mecánicas sobre los vehículos involucrados: una camioneta Volkswagen Amarok y un UTV, cuyos análisis comenzaron la semana pasada y resultan claves para reconstruir la dinámica del hecho.

El estado de salud de Bastián

De acuerdo con el último parte médico difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el niño de 8 años fue sometido el sábado a una sexta intervención quirúrgica, vinculada a una fijación cervical y a la realización de una traqueotomía.

Actualmente, Bastián permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde su estado de salud se mantiene estable, aunque continúa bajo estricta supervisión médica.

La causa sigue en investigación mientras la Justicia aguarda los resultados de las pericias, que serán determinantes para definir las responsabilidades penales de los involucrados.

