Persecución en San Carlos: escaparon de un control, la camioneta cayó al canal y hallaron un arma

La policía constató que los ocupantes se encontraban en estado de ebriedad. La investigación continúa, mientras que los tres involucrados se encuentran detenidos.

Foto:

Gentileza El Cuco Digital
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un procedimiento policial realizado durante la madrugada en el departamento de San Carlos terminó con tres personas detenidas. Los hechos se produjeron tras una intensa persecución que comenzó en medio de un control vehicular. El operativo se dio en el distrito Chilecito.

Todo ocurrió alrededor de las 4.30 de este jueves, cuando efectivos detectaron una camioneta que no acató las indicaciones de un control policial y decidió escapar del lugar. La fuga derivó en un seguimiento que terminó dentro de una finca de la zona.

En medio de la maniobra para escapar, el vehículo terminó dentro de un canal de agua, lo que permitió finalmente que los uniformados interceptaran a los ocupantes, de acuerdo a lo informado por El Cuco Digital.

Estaban bajo los efectos del alcohol

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría 18°, que logró arrestar a un hombre de 57 años, otros de 32 y a un menor de 16 años que viajaban en una camioneta Volkswagen Amarok. Durante la intervención, los policías constataron que los ocupantes se encontraban en estado de ebriedad.

Además, el hombre de 32 años arrojó al canal un arma de fuego tipo pistola calibre 380. Los tres detenidos fueron trasladados a la sede policial, donde personal de la Policía Vial realizó los correspondientes controles de alcoholemia.

El hombre de 32 años registró 1,38 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el menor arrojó 0,17 g/L. Finalmente, los tres quedaron a disposición del ayudante fiscal de turno.

