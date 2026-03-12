San Carlos: secuestraron dos toneladas de carne que era transportada de forma clandestina

El operativo se realizó durante la madrugada del jueves en la Ruta 40. Dos hombres fueron aprehendidos tras descubrirse que trasladaban la mercadería en bolsas de consorcio.

Durante este jueves a la madrugada, secuestraron dos toneladas de carne que eran transportadas de forma clandestina en bolsas de consorcio durante un operativo en el departamento de San Carlos.

El procedimiento, en el marco de las maniobras preventivas habituales de la Policía de Mendoza, tuvo lugar alrededor de las 4 de la mañana del jueves, específicamente en la intersección de la Ruta 40 y calle El Retiro, en la zona de Tres Esquinas.

Durante el patrullaje preventivo, los uniformados divisaron una camioneta Chevrolet S10 que circulaba con la parte trasera cubierta, lo que motivó la orden de detenerse para un control de rutina. El vehículo era ocupado por dos hombres, de 33 y 26 años, quienes al ser entrevistados manifestaron que transportaban carne desde San Rafael hacia la ciudad con fines de comercialización.

Decomisaron dos toneladas de carne en San Carlos Al inspeccionar el interior del rodado, la policía constató que los asientos traseros estaban colmados de bolsas de consorcio que contenían los productos cárnicos.

Según el reporte oficial, algunas de las piezas se encontraban frías mientras que otras estaban tibias, y se halló además un cuero entre la mercadería. En total, el cargamento alcanzó los 2.000 kilos de carne transportada sin ningún tipo de control bromatológico.