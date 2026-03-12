12 de marzo de 2026 - 15:28

San Carlos: secuestraron dos toneladas de carne que era transportada de forma clandestina

El operativo se realizó durante la madrugada del jueves en la Ruta 40. Dos hombres fueron aprehendidos tras descubrirse que trasladaban la mercadería en bolsas de consorcio.

Decomisaron dos toneladas de carne en San Carlos

Decomisaron dos toneladas de carne en San Carlos

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Durante este jueves a la madrugada, secuestraron dos toneladas de carne que eran transportadas de forma clandestina en bolsas de consorcio durante un operativo en el departamento de San Carlos.

Leé además

operativo en guaymallen: decomisan 6.000 kg de carne de dudosa procedencia

Operativo en Guaymallén: Decomisan 6.000 kg de Carne de Dudosa Procedencia

Por Redacción
Secuestraron casi 4 toneladas de carne en mal estado de un comercio ilegal de Guaymallén.

Secuestraron casi 4 toneladas de carne en mal estado de un "matadero" de Guaymallén

Por Redacción Policiales

El procedimiento, en el marco de las maniobras preventivas habituales de la Policía de Mendoza, tuvo lugar alrededor de las 4 de la mañana del jueves, específicamente en la intersección de la Ruta 40 y calle El Retiro, en la zona de Tres Esquinas.

Durante el patrullaje preventivo, los uniformados divisaron una camioneta Chevrolet S10 que circulaba con la parte trasera cubierta, lo que motivó la orden de detenerse para un control de rutina. El vehículo era ocupado por dos hombres, de 33 y 26 años, quienes al ser entrevistados manifestaron que transportaban carne desde San Rafael hacia la ciudad con fines de comercialización.

Decomisaron dos toneladas de carne en San Carlos

Al inspeccionar el interior del rodado, la policía constató que los asientos traseros estaban colmados de bolsas de consorcio que contenían los productos cárnicos.

Según el reporte oficial, algunas de las piezas se encontraban frías mientras que otras estaban tibias, y se halló además un cuero entre la mercadería. En total, el cargamento alcanzó los 2.000 kilos de carne transportada sin ningún tipo de control bromatológico.

Ante la evidencia del traslado ilegal, el ayudante fiscal en turno ordenó la aprehensión de los dos sujetos, quienes quedaron a disposición de la justicia por infracción al artículo 206 del Código Penal, el cual sanciona a quien viole las reglas de policía sanitaria animal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Decomisaron más de 200 kilos de carne en un comercio en San Martín

Decomisaron más de 200 kilos de carne sin documentación en un comercio en San Martín

Por Redacción Policiales
La situación obligó a los vecinos a utilizar caminos alternativos

Intensas lluvias en el Valle de Uco: el Servicio Meteorológico Nacional advierte que seguirán hasta el viernes

JOSÉ MORONTA, VICTORIA VILLARRUEL, MARIO LEIVA

El mensaje de Victoria Villarruel en Mendoza: "Es muy difícil gobernar un país si no lo conocés"

Victoria Villarruel recorrió el establecimiento de Testa Desarrollos Agrícolas, para conocer de cerca el trabajo y el desarrollo del sector

Victoria Villarruel en el Valle de Uco: reunión con productores y empresarios de San Carlos