Decomisaron más de 200 kilos de carne sin documentación en un comercio en San Martín

Decomisaron más de 200 kilos de carne en un comercio en San Martín

En un procedimiento realizado en un comercio del departamento de San Martín, se decomisaron más de 200 kilos de productos cárnicos que no cumplían con las condiciones sanitarias ni contaban con documentación para su comercialización.

El operativo se llevó a cabo durante la mañana de este miércoles, en un comercio ubicado en calle Libertador, en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato de la Policía Rural en conjunto con personal de Bromatología del Municipio.

En dicho comercio, los uniformados inspeccionaron el lugar y constataron que en el fondo del mismo se encontraba una cámara frigorífica con diversos productos cárnicos, los cuales no contaban con su documentación necesaria para su comercialización.

Como resultado, los efectivos procedieron a incautar más de 200 kilos de productos, entre los que se encontraban 90 kilos de chorizos frescos, 5,5 kilos de morcillas, 5,9 kilos de milanesas de carne, 5,8 kilos de milanesas de pollo, 65,2 kilos de carne vacuna en cortes y 29,3 kilos de carne molida.