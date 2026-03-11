11 de marzo de 2026 - 21:25

Una mujer trans se negó a un control de alcoholemia, embistió a una policía y chocó contra una patrulla

El hecho ocurrió en la zona de los bosques de Palermo. La conductora intentó escapar del operativo, pero se le salió de control. La policía terminó hospitalizada.

Palermo: la mujer trans quedó detenida y su camioneta fue secuestrada.

Palermo: la mujer trans quedó detenida y su camioneta fue secuestrada.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un violento episodio ocurrió durante un control vehicular en los bosques de Palermo, Ciudad de Buenos Aires, cuando una conductora intentó escapar del operativo y terminó atropellando a una policía. La mujer trans fue detenida tras chocar su vehículo contra un patrullero.

Leé además

Morena Rial.

La foto de Morena Rial desde la cárcel que publicó su exabogado antes de que regresa a casa
Decomisaron más de 200 kilos de carne en un comercio en San Martín

Decomisaron más de 200 kilos de carne sin documentación en un comercio en San Martín

La protagonista del hecho es una persona de 45 años que se negó a realizar el test de alcoholemia y reaccionó de manera agresiva frente a los efectivos. Durante la fuga, embistió a una agente que era parte del patrullaje y continuó conduciendo hasta que finalmente fue interceptada por la Policía.

El episodio ocurrió cerca de las 5 de este martes en la zona de las avenidas Valentín Alsina y Ernesto Tornquist. Tras el incidente, la mujer quedó detenida y su camioneta fue secuestrada. El hecho fue caratulado como lesiones, resistencia a la autoridad y desobediencia.

Video: se resistió al control de tránsito y pasó por arriba a una mujer policía

Policías de la división motorizada observaron que una Jeep Renegade blanca circulaba de manera zigzagueante por la zona. Cuando los agentes lograron identificar a la conductora, la mujer se puso violenta. “¿Por qué me pega? Dejame", les gritaba a los policías mientras discutía.

En medio de la situación tensa, la conductora volvió a subir a la camioneta e intentó escapar del lugar, momento en el que pasó por encima de una oficial. Pese a los gritos de los policías que le pedían que detuviera la marcha, continuó su fuga.

La persecución terminó unos 800 metros más adelante, en la esquina con Ombúes, cuando la camioneta chocó contra la parte trasera de un móvil policial. Ese impacto permitió que finalmente fuera detenida.

Embed

Durante el forcejeo para reducirla, un oficial de 33 años también resultó herida. Ambos efectivos sufrieron politraumatismos y fueron asistidos por una ambulancia del SAME, que los trasladó al Hospital Rivadavia. Según el parte médico, los dos se encuentran fuera de peligro.

La causa quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) Nocturna, bajo la fiscal Tamara Cristini, quien dispuso la detención de la conductora.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un impactante incendio afecta al casino de San Martín en Tótem

Un importante incendio afectó al casino de San Martín: no hubo heridos, pero las pérdidas son totales

Secuestraron casi 4 toneladas de carne en mal estado de un comercio ilegal de Guaymallén.

Secuestraron casi 4 toneladas de carne en mal estado de un "matadero" de Guaymallén

Hotel Urbana Suites, ubicado en calle 25 de Mayo 1590.

Murió uno de los 4 empleados de Capital que se intoxicaron con monóxido cuando trabajaban en un pozo

millonaria recompensa por datos de ariel linero, quien fue visto por ultima vez hace 2 anos en el challao

Millonaria recompensa por datos de Ariel Linero, quien fue visto por última vez hace 2 años en El Challao