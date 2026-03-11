Una mujer trans se negó a un control de alcoholemia, embistió a una policía y chocó contra una patrulla

Un violento episodio ocurrió durante un control vehicular en los bosques de Palermo , Ciudad de Buenos Aires , cuando una conductora intentó escapar del operativo y terminó atropellando a una policía . La mujer trans fue detenida tras chocar su vehículo contra un patrullero.

La protagonista del hecho es una persona de 45 años que se negó a realizar el test de alcoholemia y reaccionó de manera agresiva frente a los efectivos. Durante la fuga, embistió a una agente que era parte del patrullaje y continuó conduciendo hasta que finalmente fue interceptada por la Policía.

El episodio ocurrió cerca de las 5 de este martes en la zona de las avenidas Valentín Alsina y Ernesto Tornquist. Tras el incidente, la mujer quedó detenida y su camioneta fue secuestrada. El hecho fue caratulado como lesiones, resistencia a la autoridad y desobediencia .

Policías de la división motorizada observaron que una Jeep Renegade blanca circulaba de manera zigzagueante por la zona. Cuando los agentes lograron identificar a la conductora, la mujer se puso violenta. “¿Por qué me pega? Dejame" , les gritaba a los policías mientras discutía.

En medio de la situación tensa, la conductora volvió a subir a la camioneta e intentó escapar del lugar, momento en el que pasó por encima de una oficial. Pese a los gritos de los policías que le pedían que detuviera la marcha, continuó su fuga.

La persecución terminó unos 800 metros más adelante, en la esquina con Ombúes, cuando la camioneta chocó contra la parte trasera de un móvil policial. Ese impacto permitió que finalmente fuera detenida.

Embed En los Bosques de Palermo un travesti se resistió en un control de tránsito y pasó por arriba a una mujer policia que terminó internada.



En un país normal lo dejaban hecho un colador al transformer. pic.twitter.com/8PP3C1s3r7 — Mati Smith (@Trumperizar) March 11, 2026

Durante el forcejeo para reducirla, un oficial de 33 años también resultó herida. Ambos efectivos sufrieron politraumatismos y fueron asistidos por una ambulancia del SAME, que los trasladó al Hospital Rivadavia. Según el parte médico, los dos se encuentran fuera de peligro.

La causa quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) Nocturna, bajo la fiscal Tamara Cristini, quien dispuso la detención de la conductora.