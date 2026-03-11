Horror en Chaco: detuvieron a un hombre por el brutal doble femicidio de su ex pareja y de su hija

La localidad de Quitilipi en Chaco , se encuentra conmocionada tras el hallazgo de los cuerpos de Juliana Marcela Frías, de 37 años, y su hija Diana Yerlin Gómez, de 17 , quienes fueron asesinadas con extrema violencia en su hogar.

El principal sospechoso del doble femicidio , identificado como David Ojeda , quien era ex pareja de la mujer mayor, fue detenido por la Policía del Chaco pocas horas después del crimen . Según indicaron, el hombre mató a las mujeres con un hacha, tapó los cuerpos y luego escapó de la escena del crimen.

El macabro descubrimiento ocurrió el martes alrededor de las 17:00 horas en una vivienda situada en la intersección de la avenida 25 de Mayo y la calle Paraguari. Según los investigadores, el ataque habría sucedido durante la noche o madrugada, aprovechando que ambas mujeres se encontraban durmiendo .

Tras el hallazgo de los cuerpos, se inició un operativo de urgencia coordinado por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía. El sospechoso fue localizado mientras caminaba por la banquina de las rutas 4 y 16 , a escasos kilómetros de la escena del crimen.

Al momento de su detención, el hombre habría intentado arrojarse a las vías del tren, pero la rápida intervención de los efectivos lo impidió.

En el lugar del hecho, los peritos secuestraron un hacha, que se presume fue el arma utilizada para cometer los asesinatos. El fiscal Collado no ocultó su impacto ante la brutalidad del escenario, afirmando que "nunca vio algo así" y describiendo la escena como "de terror". Además, fuentes locales indicaron que los cuerpos habían sido cubiertos con una manta antes de que el agresor se diera a la fuga.

Avances en la investigación

El Procurador General Jorge Canteros informó que el hecho se originó luego de que el hombre, expareja de Frías, fuera rechazado al asistir a un cumpleaños en la vivienda de las víctimas. Finalizado el evento, Ojeda acudió a la propiedad y atacó a la mujer de 37 años con un hacha. Luego se dirigió a la víctima menor, donde aseguran que sufrió abusos vaginales como anales.

Durante la detención, las autoridades lograron secuestrar el teléfono celular de Ojeda, el cual será peritado para buscar pruebas que contribuyan al esclarecimiento definitivo del caso. Por el momento, la mayor incógnita para los investigadores es el móvil del crimen, ya que no se han difundido detalles sobre antecedentes de violencia previos entre el acusado y las víctimas.

El ministro de Seguridad provincial, Hugo Matkovich, destacó la eficacia del operativo y aseguró que se trabajará con firmeza para que el hecho no quede impune. El acusado permanece a disposición de la justicia bajo custodia policial para cumplir con los procedimientos de identificación y antecedentes.