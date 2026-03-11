11 de marzo de 2026 - 22:35

Horror en Chaco: detuvieron a un hombre por el brutal doble femicidio de su ex pareja y de su hija

El sospechoso fue capturado mientras caminaba por la ruta tras el hallazgo de los cuerpos. Sospechan que las víctimas fueron atacadas con un hacha mientras dormían.

Doble femicidio en Chaco: mató a su expareja y después a la hija de 17 años de ella

Doble femicidio en Chaco: mató a su expareja y después a la hija de 17 años de ella

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La localidad de Quitilipi en Chaco, se encuentra conmocionada tras el hallazgo de los cuerpos de Juliana Marcela Frías, de 37 años, y su hija Diana Yerlin Gómez, de 17, quienes fueron asesinadas con extrema violencia en su hogar.

Leé además

Imagen ilustrativa.

Brutal femicidio en Santiago del Estero: asesinó a su ex pareja y se suicidó

Por Redacción Policiales
Crimen en Caballito: investigan si un viudo negro asesinó a Walter Daniel Aguirre.

Crimen del docente de la UBA: lo encontraron maniatado y sospechan de un "viudo negro"

Por Redacción Policiales

El principal sospechoso del doble femicidio, identificado como David Ojeda, quien era ex pareja de la mujer mayor, fue detenido por la Policía del Chaco pocas horas después del crimen. Según indicaron, el hombre mató a las mujeres con un hacha, tapó los cuerpos y luego escapó de la escena del crimen.

El macabro descubrimiento ocurrió el martes alrededor de las 17:00 horas en una vivienda situada en la intersección de la avenida 25 de Mayo y la calle Paraguari. Según los investigadores, el ataque habría sucedido durante la noche o madrugada, aprovechando que ambas mujeres se encontraban durmiendo.

Tras el hallazgo de los cuerpos, se inició un operativo de urgencia coordinado por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía. El sospechoso fue localizado mientras caminaba por la banquina de las rutas 4 y 16, a escasos kilómetros de la escena del crimen.

Femicidio en Chaco
El lugar donde fueron asesinadas la madre y su hija

El lugar donde fueron asesinadas la madre y su hija

Al momento de su detención, el hombre habría intentado arrojarse a las vías del tren, pero la rápida intervención de los efectivos lo impidió.

En el lugar del hecho, los peritos secuestraron un hacha, que se presume fue el arma utilizada para cometer los asesinatos. El fiscal Collado no ocultó su impacto ante la brutalidad del escenario, afirmando que "nunca vio algo así" y describiendo la escena como "de terror". Además, fuentes locales indicaron que los cuerpos habían sido cubiertos con una manta antes de que el agresor se diera a la fuga.

Avances en la investigación

El Procurador General Jorge Canteros informó que el hecho se originó luego de que el hombre, expareja de Frías, fuera rechazado al asistir a un cumpleaños en la vivienda de las víctimas. Finalizado el evento, Ojeda acudió a la propiedad y atacó a la mujer de 37 años con un hacha. Luego se dirigió a la víctima menor, donde aseguran que sufrió abusos vaginales como anales.

Durante la detención, las autoridades lograron secuestrar el teléfono celular de Ojeda, el cual será peritado para buscar pruebas que contribuyan al esclarecimiento definitivo del caso. Por el momento, la mayor incógnita para los investigadores es el móvil del crimen, ya que no se han difundido detalles sobre antecedentes de violencia previos entre el acusado y las víctimas.

El ministro de Seguridad provincial, Hugo Matkovich, destacó la eficacia del operativo y aseguró que se trabajará con firmeza para que el hecho no quede impune. El acusado permanece a disposición de la justicia bajo custodia policial para cumplir con los procedimientos de identificación y antecedentes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Condenaron al hombre que asesinó al hijo discapacitado de su pareja.

Condenaron a un hombre que asesinó de una puñalada al hijo con discapacidad de su mujer: la polémica

Por Redacción Policiales
Ariel Quarñolo, juzgado por el homicidio de Norberto Martín Salzmann. Captura de video. 

"Crimen del lubricentro": condenaron a 15 años al "datero" que entregó a su jefe Norberto Salzmann

Por Oscar Guillén
Palermo: la mujer trans quedó detenida y su camioneta fue secuestrada.

Una mujer trans se negó a un control de alcoholemia, embistió a una policía y chocó contra una patrulla

Morena Rial.

La foto de Morena Rial desde la cárcel que publicó su exabogado antes de que regresa a casa