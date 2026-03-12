Un hombre fue detenido este miércoles acusado de ser partícipe en el robo de una joyería en julio de 2025. Los delincuentes simularon ser personas con discapacidad.

Cayó uno de los acusados de asaltar violentamente una joyería en Quilmes: tenía antecedentes y DNI falso

Este miércoles, la policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a uno de los acusados por el asalto a una joyería en Quilmes el 8 de julio de 2025. Según trascendió, se trata de un hombre de 32 años identificado como Matías Alejandro Almirón, quien fue capturado por personal de la DDI en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda.

El hombre está acusado del delito de “robo agravado por su comisión en poblado y en banda, y por el uso de arma de fuego”. Según informó el medio TN, tras el hecho delictivo se realizaron allanamientos en tres domicilios vinculados al sospechoso, sin embargo, el acusado no fue encontrado en ninguno de esos lugares. Las autoridades estimaron que el hombre habría abandonado su casa luego de que el hecho se hiciera público.

Robo a joyería en Quilmes El acusado por asaltar una joyería en Quilmes tenía antecedentes penales Recientemente, los agentes obtuvieron información sobre posibles movimientos de Almirón y montaron vigilancias encubiertas en las inmediaciones de la casa de un familiar en Avellaneda. Finalmente, la policía identificó al acusado caminando por la calle en la zona de Cangallo, Wilde y en ese momento procedieron a la detención.

Los efectivos policiales secuestraron un DNI falso que tenía su fotografía pero datos de otra persona, y las investigaciones arrojaron que contaba con numerosos antecedentes penales por distintos delitos, entre los que figuran robo automotor, encubrimiento, portación ilegal de arma de uso civil y varias infracciones a la ley de drogas.

Violento asalto a una joyería en Quilmes El 8 de julio de 2025 empelados y clientes de una joyería ubicada en pleno centro de San Francisco Solano, en Quilmes vivieron un momento de terror al ser asaltados por un grupo de cuatro delincuentes. Uno de ellos fingió ser una persona con discapacidad.

Embed En Quilmes, Tres ladrones protagonizaron un violento asalto a una joyería, con un insólito método para engañar a sus víctimas: se hicieron pasar por personas con discapacidad para entrar sin levantar sospechas pic.twitter.com/dOYdicYeaU — Central De Noticias (@CtralDeNoticias) July 8, 2025 Según se observa en el video captado por las cámaras de seguridad, uno de los asaltantes ingresó fingiendo ser un cliente y luego abrió la puerta para dejar pasar a otros dos sospechosos, uno de ellos en silla de ruedas. Apenas ingresaron, uno de los delincuentes sacó un arma y dejó entrar a otro cómplice, mientras que el sujeto que iba en silla de ruedas se paró y amenazó a uno de los empleados. Los malvivientes empujaron con violencia a dos clientes dentro del local, y a uno de ellos lo arrastraron por el suelo. Los delincuentes se llevaron bijouterie de plata y oro, relojes y dinero en efectivo que se encontraba en la caja registradora. Finalmente, huyeron en un Toyota Corolla de color plateado.