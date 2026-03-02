Tragedia en Quilmes: quién era el motociclista que murió decapitado por un cable colocado en plena avenida

Federico Martínez, de 35 años, murió tras impactar con un cable metálico que había sido colocado para un corso no habilitado. Su hijo de 11 años resultó con heridas leves.

Federico Martínez perdió la vida de manera instantánea mientras circulaba en moto con su hijo.

La ciudad de Quilmes quedó conmocionada tras la muerte de Federico Martínez, de 35 años. El hombre falleció luego de impactar con un cable metálico colocado para un corso que atravesaba de lado a lado la Avenida 12 de Octubre, en la zona de Quilmes Oeste.

El hecho ocurrió cuando la víctima circulaba en motocicleta junto a su hijo de 11 años. Ambos llevaban casco y se desplazaban a velocidad normal, pero el cable —recubierto de plástico— le provocó una lesión fatal en el cuello, que derivó en su muerte en cuestión de segundos.

Un paseo que terminó en tragedia Martínez se dirigía a pasar la tarde de pesca con su hijo tras salir del trabajo. Sin embargo, al llegar a la intersección de Avenida 12 de Octubre y 390, la moto impactó contra el objeto que cruzaba la calzada.

En un primer momento trascendió que se trataba de una soga, pero luego se confirmó que era un cable de metal recubierto, instalado para la realización de un corso barrial. El niño sufrió apenas algunos raspones y fue asistido por vecinos de la zona, quienes lo contuvieron ante la dramática escena.

Corso no habilitado e investigación judicial Familiares de la víctima sostuvieron que el evento no estaba autorizado por el municipio y cuestionaron que se hubiera cortado la calle con un cable que no estaba señalizado. Posteriormente, la propia Municipalidad de Quilmes confirmó que el corso no contaba con habilitación oficial.

La causa quedó en manos de la UFI N°9 de Quilmes, a cargo de la fiscal Claudia Gabriela Vara, quien ya imputó a tres personas que integrarían la murga Los Fabulosos de Quilmes, presuntamente responsables de haber colocado el cable sin autorización. Tras el siniestro, el evento fue suspendido de inmediato. El mensaje de la murga El centro murga organizador difundió un comunicado en el que expresó su pesar por lo ocurrido y manifestó su voluntad de colaborar con la investigación judicial. "Acompañamos con respeto y solidaridad a los familiares y seres queridos, poniéndonos también a su disposición para lo que consideren pertinente", señalaron a través de su cuenta de Instagram. Mientras avanza la investigación, la muerte de Federico Martínez reabrió el debate sobre los controles y habilitaciones de eventos barriales, así como sobre las medidas de seguridad en la vía pública.