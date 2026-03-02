2 de marzo de 2026 - 21:13

Cae la temperatura este martes en Mendoza: de cuánto será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 19°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura volverá a subir.

El pronóstico del tiempo en Mendoza para este martes.

El pronóstico del tiempo en Mendoza para este martes.

Foto:

Marcelo Rolland / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este martes 3 de enero se espera que la temperatura baje en Mendoza, aunque con la nubosidad en disminución. En tanto, se espera una jornada soleada sin grandes cambios.

Leé además

El programa Ídolas del futuro se lleva a cabo en Mendoza.

Ídolas del futuro: el fútbol femenino de Mendoza se proyecta a las grandes ligas

Por Redacción Deportes
Vendimia 2026: comenzó el canje obligatorio de entradas para el acto central en Mendoza

Vendimia 2026: comenzó el canje obligatorio de entradas para el acto central en Mendoza

Por Redacción Sociedad

Temperatura para este martes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa nubosidad en disminución con descenso de la temperatura este martes 3 de marzo. Se anuncia una máxima de 29°C y una mínima de 19°C, con vientos fuertes del sector sur. En la cordillera anuncian poca nubosidad.

Miércoles: sube la máxima

El miércoles 4 de enero la temperatura subirá, alcanzando la barrera de los 30°C. Se espera una máxima de 30°C y una mínima de 17°C, anticipando una jornada con nubosidad variable y vientos moderados del sudeste. En la cordillera nuevamente se indican precipitaciones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mendoza fue elegida por la plataforma de turismo Booking.com como una de las cinco regiones vitivinícolas destacadas en el mundo

Mendoza, entre las cinco regiones vitivinícolas más destacadas del mundo

Por Redacción Economía
Mendoza lanzó hoy la campaña de vacunación antigripal 2026, por lo que quienes se encuentren en los grupos de riesgo ya pueden acceder al inoculante de manera totalmente gratuita.

Gripe H3N2: Mendoza inició una campaña de vacunación adelantada y es la primera provincia en hacerlo

Por Verónica De Vita
Pasó el festejo por el último primer día, más conocido como UPD, en Mendoza: el resultado del operativo de Seguridad fue 18 fiestas desactivadas.

Operativo por el UPD: desactivaron 18 fiestas y hubo controles en toda Mendoza

Por Redacción Sociedad
lanzan en mendoza una tecnicatura en construccion sustentable

Lanzan en Mendoza una tecnicatura en Construcción Sustentable

Por Matías Carretero