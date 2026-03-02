Cae la temperatura este martes en Mendoza: de cuánto será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 19°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura volverá a subir.

El pronóstico del tiempo en Mendoza para este martes.

Este martes 3 de enero se espera que la temperatura baje en Mendoza, aunque con la nubosidad en disminución. En tanto, se espera una jornada soleada sin grandes cambios.

Temperatura para este martes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa nubosidad en disminución con descenso de la temperatura este martes 3 de marzo. Se anuncia una máxima de 29°C y una mínima de 19°C, con vientos fuertes del sector sur. En la cordillera anuncian poca nubosidad.