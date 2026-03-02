Fuerte viento en Mendoza: ramas, árboles, y postes caídos en varios departamentos

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que entre el mediodía y la noche del lunes se registraron 21 intervenciones por daños ocasionados por el viento.

Más de 20 intervenciones por el viento en Mendoza.

Los casos reportados detallan caída de árboles, postes y cables, además de daños estructurales menores.

Guaymallén, el departamento más afectado Según el parte oficial, Guaymallén concentró la mayor cantidad de incidentes, con nueve siniestros registrados. Las tareas incluyeron la remoción de cinco árboles caídos y el aseguramiento de dos cables y dos postes colapsados, que representaban un riesgo para peatones y automovilistas.

Sin embargo, no hay que olvidar que las tormentas con lluvias intensas y granizo de gran tamaño afectaron el sudeste de Santa Rosa y La Paz. Las precipitaciones se registraron en una zona de campos de pastoreo.

Intervenciones A continuación los daños reportados en la provincia:

Capital: Rama caída: 1

Total: 1 Godoy Cruz: Árbol caído: 2

Total: 2 Guaymallén: Árbol caído: 5

Cable Caído: 2

Postes caídos: 2

Total: 9 Las Heras: Árbol caído:2

Total: 2 Maipú: Transformador en corto: 1

Total: 1 La Paz: Árboles caídos: 2

Derrumbe parcial de pared: 1

Total: 3 Junín: Rama caída: 2

Árbol caído:1

Total: 3 Total de novedades: 21 En el resto de los departamento, por el momento sin novedades.