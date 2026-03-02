2 de marzo de 2026 - 22:24

Fuerte viento en Mendoza: ramas, árboles, y postes caídos en varios departamentos

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que entre el mediodía y la noche del lunes se registraron 21 intervenciones por daños ocasionados por el viento.

Foto:

Los Andes
Por Redacción Sociedad

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que este lunes se realizaron 21 intervenciones como consecuencia del fuerte viento en Mendoza. Se trata del reporte oficial que abarca el período comprendido entre las 12 y las 21.30 de la actual jornada.

Los casos reportados detallan caída de árboles, postes y cables, además de daños estructurales menores.

Guaymallén, el departamento más afectado

Según el parte oficial, Guaymallén concentró la mayor cantidad de incidentes, con nueve siniestros registrados. Las tareas incluyeron la remoción de cinco árboles caídos y el aseguramiento de dos cables y dos postes colapsados, que representaban un riesgo para peatones y automovilistas.

Intervenciones

A continuación los daños reportados en la provincia:

Capital:

  • Rama caída: 1
  • Total: 1

Godoy Cruz:

  • Árbol caído: 2
  • Total: 2

Guaymallén:

  • Árbol caído: 5
  • Cable Caído: 2
  • Postes caídos: 2
  • Total: 9

Las Heras:

  • Árbol caído:2
  • Total: 2

Maipú:

  • Transformador en corto: 1
  • Total: 1

La Paz:

  • Árboles caídos: 2
  • Derrumbe parcial de pared: 1
  • Total: 3

Junín:

  • Rama caída: 2
  • Árbol caído:1
  • Total: 3

Total de novedades: 21

  • En el resto de los departamento, por el momento sin novedades.
