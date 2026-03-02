Tormentas con lluvias intensas y granizo de gran tamaño afectaron el sudeste de Santa Rosa y La Paz. 

Grandes núcleos se formaron durante la tarde y avanzaron hacia el noreste. En el resto de la Zona Este se registraron ráfagas fuertes, tierra en suspensión y visibilidad reducida.

Dos grandes núcleos de tormenta ubicados sobre el sudeste de los departamentos de Santa Rosa y La Paz comenzaron a afectar esta tarde la Zona Este de Mendoza, con lluvias intensas y caída de granizo en sectores puntuales.

De acuerdo con reportes de camioneros que transitaban por la Ruta Provincial 153, se registraron precipitaciones de intensidad considerable y granizo a unos 23 kilómetros al norte de la Reserva Ñacuñán, en cercanías de Comandante Salas. Los testimonios indicaron que la lluvia se presentó en forma concentrada y con reducción momentánea de la visibilidad. Las precipitaciones se registraron en una zona de campos de pastoreo.

En el resto de la Zona Este, el fenómeno se manifestó principalmente con ráfagas muy fuertes de viento, presencia de tierra en suspensión y disminución de la visibilidad en rutas y caminos rurales.

El sistema de núcleos se desplazaba hacia el noreste al momento del reporte, alrededor de las 17.51, con mayor actividad en el distrito de Ñacuñán, en el departamento de Santa Rosa.