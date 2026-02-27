27 de febrero de 2026 - 07:41

Doble alerta por tormentas con granizo y viento Zonda: a qué zonas afecta hoy

El "combo" meteorológico alcanzará a varios departamentos de Mendoza durante este viernes 27 de febrero. ¿Cómo va a estar el fin de semana?

Se aproxima un combo de Zonda y tormentas con granizo en Mendoza&nbsp;

Se aproxima un combo de Zonda y tormentas con granizo en Mendoza 

Ilustrativa
Por Redacción Sociedad

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica en el pronóstico del tiempo para hoy: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, inestable con tormentas, vientos moderados del noreste. Zonda en Malargüe. Posibilidad de granizo". Tras una mínima de 18°C, la máxima será de 33°C.

El Servicio Meteorológico Nacional reiteró que la alerta amarilla por tormentas severas será durante la tarde y noche en:

  • Este de Las Heras
  • La Paz
  • Lavalle
  • San Martín
  • Santa Rosa
  • Junín
  • Rivadavia
  • Valles de Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán y San Carlos
  • Zona baja de San Rafael
  • General Alvear

"El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera local", dijo el SMN.

Alerta amarilla del SMN
Por su parte, Defensa Civil amplió las zonas afectadas por tormentas al Gran Mendoza y agregó Zonda en Malargüe y en la precordillera.

Alerta de Defensa Civil
Cómo va a estar el tiempo el fin de semana en Mendoza

"Nubosidad en disminución con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur rotando al noreste", indica el pronóstico para el sábado, con una mínima de 18°C y una máxima de 33°C.

Respecto al domingo, se espera "caluroso con nubosidad variable, inestable hacia la noche con tormentas, vientos moderados del noreste". Mínima: 17°C. Máxima: 35°C.

