Doble alerta por tormentas con granizo y viento Zonda: a qué zonas afecta hoy

Sigue vigente este viernes la alerta amarilla por tormentas en varios sectores de Mendoza, a la que se suma otra por viento Zonda.
El "combo" meteorológico alcanzará a varios departamentos de Mendoza durante este viernes 27 de febrero. ¿Cómo va a estar el fin de semana?
Sigue vigente este viernes la alerta amarilla por tormentas en varios sectores de Mendoza, a la que se suma otra por viento Zonda.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica en el pronóstico del tiempo para hoy: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, inestable con tormentas, vientos moderados del noreste. Zonda en Malargüe. Posibilidad de granizo". Tras una mínima de 18°C, la máxima será de 33°C.
El Servicio Meteorológico Nacional reiteró que la alerta amarilla por tormentas severas será durante la tarde y noche en:
"El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera local", dijo el SMN.
Por su parte, Defensa Civil amplió las zonas afectadas por tormentas al Gran Mendoza y agregó Zonda en Malargüe y en la precordillera.
"Nubosidad en disminución con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur rotando al noreste", indica el pronóstico para el sábado, con una mínima de 18°C y una máxima de 33°C.
Respecto al domingo, se espera "caluroso con nubosidad variable, inestable hacia la noche con tormentas, vientos moderados del noreste". Mínima: 17°C. Máxima: 35°C.