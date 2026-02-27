Doble alerta por tormentas con granizo y viento Zonda: a qué zonas afecta hoy

Sigue vigente este viernes la alerta amarilla por tormentas en varios sectores de Mendoza, a la que se suma otra por viento Zonda.

Vuelven las tormentas: las zonas alcanzadas por la alerta amarilla

Viernes muy inestable en Mendoza: rige una alerta amarilla por tormentas y granizo en estas zonas

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica en el pronóstico del tiempo para hoy : "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, inestable con tormentas, vientos moderados del noreste. Zonda en Malargüe. Posibilidad de granizo ". Tras una mínima de 18°C, la máxima será de 33°C.

El Servicio Meteorológico Nacional reiteró que la alerta amarilla por tormentas severas será durante la tarde y noche en:

"El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo , intensa actividad eléctrica , precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera local", dijo el SMN.

Por su parte, Defensa Civil amplió las zonas afectadas por tormentas al Gran Mendoza y agregó Zonda en Malargüe y en la precordillera .

Cómo va a estar el tiempo el fin de semana en Mendoza

"Nubosidad en disminución con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur rotando al noreste", indica el pronóstico para el sábado, con una mínima de 18°C y una máxima de 33°C.

Respecto al domingo, se espera "caluroso con nubosidad variable, inestable hacia la noche con tormentas, vientos moderados del noreste". Mínima: 17°C. Máxima: 35°C.