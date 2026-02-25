Alerta amarilla por tormentas en Mendoza para este jueves: a qué zonas alcanzará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 17°C para mañana en Mendoza. El viernes, seguirán las tormentas y con posible granizo. Los detalles.

Se encendió una alerta amarilla por tormentas en Mendoza para este jueves, afectando a casi todo el territorio. Según el pronóstico, el día se mantendrá nublado y con la temperatura en aumento. El viernes, por su parte, será aún más inestable con caída de agua y posibilidad de granizo. A continuación, el detalle del tiempo.

Jueves con alerta amarilla La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica nubosidad variable con ascenso de la temperatura, aunque rige alerta amarilla por tormentas en gran parte del territorio mendocino. La máxima será de 31°C y una mínima de 17°C, con vientos leves del noreste. En la cordillera, por su parte, se espera un día despejado.