25 de febrero de 2026 - 20:13

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza para este jueves: a qué zonas alcanzará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 17°C para mañana en Mendoza. El viernes, seguirán las tormentas y con posible granizo. Los detalles.

Alerta amarilla por tormentas

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Se encendió una alerta amarilla por tormentas en Mendoza para este jueves, afectando a casi todo el territorio. Según el pronóstico, el día se mantendrá nublado y con la temperatura en aumento. El viernes, por su parte, será aún más inestable con caída de agua y posibilidad de granizo. A continuación, el detalle del tiempo.

Jueves con alerta amarilla

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica nubosidad variable con ascenso de la temperatura, aunque rige alerta amarilla por tormentas en gran parte del territorio mendocino. La máxima será de 31°C y una mínima de 17°C, con vientos leves del noreste. En la cordillera, por su parte, se espera un día despejado.

mapa_alertas
Alerta amarilla por tormentas en Mendoza este jueves.

El viernes… ¿caerá granizo?

El viernes 27 de febrero subirá un poco la máxima, aunque el día se mantendrá nublado, muy inestable y con tormentas. Se espera una máxima de 33°C y una mínima de 18°C, con vientos moderados del noreste. Según anticipan, se mantiene una alerta por posible caída de granizo, mientras que Malargüe será atacado por el Zonda.

