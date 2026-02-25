Alerta amarilla por tormentas en Mendoza para este jueves: a qué zonas alcanzará

Se encendió una alerta amarilla por tormentas en Mendoza para este jueves, afectando a casi todo el territorio. Según el pronóstico, el día se mantendrá nublado y con la temperatura en aumento. El viernes, por su parte, será aún más inestable con caída de agua y posibilidad de granizo. A continuación, el detalle del tiempo.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica nubosidad variable con ascenso de la temperatura, aunque rige alerta amarilla por tormentas en gran parte del territorio mendocino. La máxima será de 31°C y una mínima de 17°C, con vientos leves del noreste. En la cordillera, por su parte, se espera un día despejado.
El viernes… ¿caerá granizo?
El viernes 27 de febrero subirá un poco la máxima, aunque el día se mantendrá nublado, muy inestable y con tormentas. Se espera una máxima de 33°C y una mínima de 18°C, con vientos moderados del noreste. Según anticipan, se mantiene una alerta por posible caída de granizo, mientras que Malargüe será atacado por el Zonda.