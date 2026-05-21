Mendoza busca retratar "el alma del olivo" con un concurso fotográfico abierto a todo el país

Con el objetivo de destacar una de las actividades más representativas de la identidad productiva mendocina, el Ente Mendoza Turismo (EMETUR) lanzó oficialmente el concurso fotográfico “Mendoza y el Alma del Olivo”, una convocatoria abierta a fotógrafos aficionados y profesionales de todo el país.

La iniciativa forma parte de las actividades previstas para el Mes de la Oliva 2026 y es organizada en conjunto con Parral Visual Project y Slow Olive Argentina. La propuesta busca generar una mirada artística y documental sobre el universo del olivo en Mendoza, poniendo el foco en la cultura del trabajo, los paisajes rurales, la gastronomía regional y las experiencias turísticas vinculadas al aceite de oliva virgen extra (AOVE).

Desde la organización explicaron que el certamen se integra al programa “Mendoza Oliva Bien” , una estrategia orientada a fortalecer el reconocimiento del aceite de oliva mendocino como producto emblemático de la provincia, asociado a la calidad, la producción local y el desarrollo territorial.

Las bases del concurso destacan que Mendoza posee una tradición olivícola profundamente ligada a su historia cultural y económica. El olivo forma parte del paisaje cotidiano de numerosas zonas rurales, de las fincas y almazaras, de la gastronomía regional y también de la identidad de muchas comunidades.

En ese marco, la convocatoria invita a capturar imágenes tomadas exclusivamente dentro del territorio mendocino que reflejen distintos aspectos del mundo olivícola. Entre las temáticas admitidas se incluyen la cosecha del olivo, el trabajo de productores y trabajadores del sector, las fincas y establecimientos productivos, los procesos de elaboración del aceite de oliva, las tradiciones y saberes ligados a esta actividad y las experiencias gastronómicas y turísticas relacionadas con el AOVE.

También se busca destacar el vínculo entre el olivo y la identidad mendocina, mostrando cómo esta producción forma parte del patrimonio cultural y paisajístico de la provincia.

Cómo participar y cuáles serán los premios

olivo

La participación será gratuita y podrán inscribirse personas mayores de 18 años residentes en cualquier punto de Argentina. Cada participante podrá presentar hasta dos fotografías originales e inéditas, que no hayan sido premiadas anteriormente ni estén sujetas a restricciones de derechos de terceros.

Uno de los puntos más relevantes de las bases es que no se admitirán imágenes generadas total o parcialmente mediante inteligencia artificial ni fotomontajes que alteren sustancialmente la realidad documentada. Sí estarán permitidos ajustes básicos de edición, como corrección de color, contraste, brillo o conversión a blanco y negro, siempre que no modifiquen el sentido documental de la escena.

Las imágenes deberán presentarse únicamente en formato digital JPG o JPEG, con una resolución mínima sugerida de 2000 píxeles en su lado mayor y un peso máximo de 3 MB por archivo.

La inscripción se realizará exclusivamente mediante un formulario digital habilitado en el sitio oficial de EMETUR. El período de recepción de obras comenzó el 13 de mayo y se extenderá hasta el 5 de junio de 2026 a las 12 horas.

Posteriormente se desarrollará una instancia de preselección entre el 8 y el 11 de junio, mientras que la deliberación final del jurado está prevista para el 12 de junio. Los resultados se darán a conocer el 13 de junio.

El jurado estará integrado por referentes de la fotografía y del ámbito turístico y cultural mendocino. Entre los nombres propuestos figuran Ignacio Blanco, Marcelo Carubin, Fernando Martínez y Orlando Pelichotti, por Parral Visual Project, además de Juan Abarca y Sebastián Herrera por parte de EMETUR.

Las obras serán evaluadas en función de distintos criterios, entre ellos la adecuación temática, la creatividad, el impacto visual, la calidad técnica, el valor documental y humano y la capacidad de representar la identidad mendocina vinculada al olivo.

El concurso contempla premios para las tres mejores fotografías. El primer puesto obtendrá un almuerzo para dos personas en el restaurante Pan y Oliva, de Zuelo. El segundo premio consistirá en una visita guiada con degustación en la almazara Corazón de Lunlunta, mientras que el tercer lugar recibirá una visita guiada a la almazara Don Bosco.

Fotografía, turismo y cultura

Además, las obras participantes, finalistas o ganadoras podrán formar parte de exhibiciones virtuales, muestras culturales, acciones promocionales y campañas institucionales vinculadas al turismo y la gastronomía mendocina.

Desde la organización remarcaron que los autores conservarán los derechos sobre sus fotografías, aunque autorizarán a EMETUR a utilizar las imágenes con fines culturales, turísticos y promocionales relacionados con el Mes de la Oliva y otras actividades institucionales.

La propuesta aparece como una nueva apuesta para fortalecer la relación entre cultura, producción y turismo, utilizando la fotografía como herramienta para narrar una de las actividades más tradicionales de Mendoza y acercarla tanto a la comunidad local como a visitantes y consumidores.