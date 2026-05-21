El aeropuerto de Mendoza instaló un sistema meteorológico que reducirá cancelaciones y demoras

El Aeropuerto Internacional Aeropuerto Internacional El Plumerillo incorporó un nuevo Sistema Automático de Observación Meteorológica (AWOS) , una tecnología que permitirá mejorar la previsibilidad de los vuelos y reducir desvíos, demoras y cancelaciones ocasionadas por condiciones climáticas adversas.

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La instalación y puesta en funcionamiento del sistema estuvo a cargo de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), en el marco del proceso de modernización tecnológica de los servicios de navegación aérea.

El sistema AWOS funciona mediante una red de sensores distribuidos en distintos puntos estratégicos de la pista. Estos dispositivos recopilan de manera automática y permanente información meteorológica en tiempo real, como alcance visual en pista, altura de la base de nubes, precipitaciones, viento, presión atmosférica y visibilidad.

Los datos son fundamentales para las tripulaciones, especialmente durante las maniobras de aterrizaje, ya que permiten conocer con precisión las condiciones existentes en la pista y facilitan la toma de decisiones operacionales.

Además, el nuevo equipamiento incluye un sensor ubicado en la cabecera opuesta a la utilizada para aterrizajes instrumentales, lo que posibilita monitorear las condiciones del viento en ambos extremos de la pista y ampliar la información disponible para los controladores aéreos y las aerolíneas.

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Desde EANA destacaron que la incorporación del AWOS en Mendoza, cabecera de la Región de Información de Vuelo (FIR) Mendoza, mejora la gestión del tránsito aéreo y aporta mayor estabilidad operativa en el aeropuerto y su área de influencia.

La implementación de este sistema también se alinea con los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional, fortaleciendo la seguridad operacional en una de las principales terminales aéreas del oeste argentino.