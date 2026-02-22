Cómo estará el tiempo este domingo 22 de febrero en Mendoza tras las alertas por tormentas

Mendoza amaneció soleado y muy poca nubosidad -que irá desapareciendo durante el transcurso del día- tras el temporal que afectó a gran parte de la provincia. La máxima irá en aumento este domingo, aunque se mantendrá cerca de los 30°C; mientras que para la noche se espera agua, por lo que piden atención al pronóstico.
Tiempo para este domingo
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo con nubosidad en disminución tras la intensa caída de agua este sábado. No obstante, se espera que durante la noche vuelvan las tormentas. Se anuncia una máxima de 31°C y una mínima de 17°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera, por su parte, se anticipa inestabilidad.
¿Cómo estará el lunes?
El lunes 23 de febrero se espera nubosidad variable con ascenso de la temperatura, nuevamente con tormentas en la noche. La máxima será de 32°C y la mínima de 17°C, sumado a vientos leves del noreste. También se indica inestabilidad en la Cordillera.