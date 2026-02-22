Cómo estará el tiempo este domingo 22 de febrero en Mendoza tras las alertas por tormentas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 17°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Mendoza amaneció soleado y muy poca nubosidad -que irá desapareciendo durante el transcurso del día- tras el temporal que afectó a gran parte de la provincia. La máxima irá en aumento este domingo, aunque se mantendrá cerca de los 30°C; mientras que para la noche se espera agua, por lo que piden atención al pronóstico.

Tiempo para este domingo La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo con nubosidad en disminución tras la intensa caída de agua este sábado. No obstante, se espera que durante la noche vuelvan las tormentas. Se anuncia una máxima de 31°C y una mínima de 17°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera, por su parte, se anticipa inestabilidad.