Se espera un sábado agradable y con alerta por tormentas en algunas zonas de Mendoza

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con poco cambio de temperatura y vientos leves del sector sur.

El pronóstico presenta un leve ascenso de la temperatura y posibilidad de lluvias en Mendoza.

Para este sábado 28 de febrero está pronosticada una jornada con nubosidad y poco cambio de la temperatura en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un viernes caluroso y con inestabilidad en algunas zonas, para este sábado está prevista una jornada con vientos leves del sector sur. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 29°C y la mínima será de 18°C.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará únicamente a los departamentos de San Rafael y General Alvear.

Pronóstico extendido en Mendoza Para el domingo está prevista una jornada aún más calurosa e inestable con tormentas hacia la noche. La máxima será de 35°C y la mínima de 17°C.