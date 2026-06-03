Se viene un drástico cambio de tiempo para el jueves: fuertes tormentas, inestabilidad y mucho calor

Una perturbación en la atmósfera superior provocará tormentas eléctricas intensas desde el jueves, aunque el termómetro se mantendrá en los 34°C en gran parte del país.

Grecia enfrenta un escenario meteorológico inusual este inicio de junio. Mientras una perturbación en la atmósfera superior traerá tormentas eléctricas y granizo, las temperaturas no retrocederán. El pronóstico del tiempo advierte que el calor sofocante de 34 grados persistirá, creando un ambiente de alta humedad y fuerte inestabilidad en las zonas continentales.

El escenario veraniego se verá alterado a partir del jueves por una perturbación organizada en las capas medias y superiores de la atmósfera. Según los expertos, esto no significa el fin del calor, sino un aumento de la inestabilidad. Las masas de aire frío que dominan las capas altas chocarán con el calor acumulado en la superficie, generando tormentas que afectarán a áreas más extensas de lo habitual.

image Efecto de los vientos y la distribución del calor por regiones Este fenómeno mantendrá el mercurio en niveles elevados para la época. Las regiones de Tesalia, Beocia, Ática y el este del Peloponeso registrarán las cifras más altas, alcanzando máximas de entre 32 y 34 grados centígrados. En el oeste del país y en las islas, el calor será ligeramente más moderado, rondando los 28 a 31 grados.

A diferencia de las lluvias que limpian el cielo, estas tormentas de tarde son típicas de un patrón de inestabilidad veraniega. Se espera que los fenómenos más intensos ocurran durante las horas del mediodía y la tarde, especialmente en zonas montañosas y semimontañosas. Ática mantendrá cielos mayormente despejados con vientos suaves, aunque las temperaturas en la capital podrían tocar los 32 grados.

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Tiempo en Grecia: la tormenta estará acompañada de vientos El viento jugará un papel crucial en la sensación térmica. Se prevén brisas de componente oeste y suroeste con intensidades de hasta 4 Beaufort. Estos vientos actuarán como vientos catabáticos en las zonas del este peninsular, lo que contribuirá a un ascenso adicional de la temperatura en las áreas situadas al este de la cordillera del Pindo. Para el viernes, se espera que los fenómenos de lluvia comiencen a remitir, aunque el calor denso no cederá en el corto plazo.