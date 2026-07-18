18 de julio de 2026 - 08:45

Alerta por nevadas en Mendoza, frío y lluvia: el pronóstico del tiempo para este sábado

Conocé cómo estará el tiempo durante el fin de semana de la final del Mundial.

Alerta por nevadas en Mendoza, frío y lluvia: el pronóstico del tiempo para este sábado

Alerta por nevadas en Mendoza, frío y lluvia: el pronóstico del tiempo para este sábado

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

A un día de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Mendoza amaneció este sábado con cielo cubierto y un marcado descenso de la temperatura. Según el pronóstico, el tiempo inestable continuará durante los próximos días, con lluvias, frío y fuertes nevadas en la cordillera.

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La Dirección de Contingencias Climáticas anticipó para este sábado una jornada mayormente nublada y fría, con probabilidades de precipitaciones y vientos moderados del sudeste.

Además, se esperan nevadas intensas en alta montaña, con mejorías parciales durante la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 14°C, mientras que la mínima registrada fue de 6°C.

Alertas por nevadas

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja por nevadas que abarcan toda la cordillera mendocina y sectores de Las Heras y Luján de Cuyo.

Alerta amarilla y naranja por nevadas en Mendoza.&nbsp;

Alerta amarilla y naranja por nevadas en Mendoza.

El pronóstico para la final

Para este domingo, cuando la Selección argentina dispute la final del Mundial frente a España, el pronóstico indica que continuará el frío. Se espera una jornada mayormente nublada, con vientos leves del este y algunas mejorías temporarias. En la cordillera persistirán las nevadas.

La temperatura oscilará entre una mínima de 6°C y una máxima de 12°C.

Las condiciones invernales continuarán el lunes. Según Contingencias Climáticas, se prevé un día mayormente nublado y frío, con precipitaciones, vientos leves del sudeste y nuevas nevadas en la cordillera.

Para el inicio de la semana se pronostica una máxima de 9°C y una mínima de 3°C.

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