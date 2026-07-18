Alerta por nevadas en Mendoza, frío y lluvia: el pronóstico del tiempo para este sábado

A un día de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Mendoza amaneció este sábado con cielo cubierto y un marcado descenso de la temperatura. Según el pronóstico, el tiempo inestable continuará durante los próximos días, con lluvias, frío y fuertes nevadas en la cordillera.
La Dirección de Contingencias Climáticas anticipó para este sábado una jornada mayormente nublada y fría, con probabilidades de precipitaciones y vientos moderados del sudeste.
Además, se esperan nevadas intensas en alta montaña, con mejorías parciales durante la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 14°C, mientras que la mínima registrada fue de 6°C.
Alertas por nevadas
En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja por nevadas que abarcan toda la cordillera mendocina y sectores de Las Heras y Luján de Cuyo.
Alerta amarilla y naranja por nevadas en Mendoza.
El pronóstico para la final
Para este domingo, cuando la Selección argentina dispute la final del Mundial frente a España, el pronóstico indica que continuará el frío. Se espera una jornada mayormente nublada, con vientos leves del este y algunas mejorías temporarias. En la cordillera persistirán las nevadas.
La temperatura oscilará entre una mínima de 6°C y una máxima de 12°C.
Las condiciones invernales continuarán el lunes. Según Contingencias Climáticas, se prevé un día mayormente nublado y frío, con precipitaciones, vientos leves del sudeste y nuevas nevadas en la cordillera.
Para el inicio de la semana se pronostica una máxima de 9°C y una mínima de 3°C.