Ante las nevadas en la cordillera, Vialidad Provincial emitió un reporte sobre la transitabilidad. Cuáles son los accesos cerrados a Uspallata, Las Leñas y los desvíos obligatorios en el Gran Mendoza y el Sur provincial.

El estado de las rutas en Mendoza: qué caminos están cortados por el temporal de nieve y dónde exigen cadenas.

El fuerte temporal de nieve que afecta a toda la cordillera de Mendoza, bajo condiciones de alerta meteorológica amarilla y naranja, genera complicaciones en la transitabilidad de los caminos provinciales.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) emitió un informe actualizado esta mañana detallando los cortes totales, los tramos transitables con extrema precaución y las rutas donde el uso de cadenas es obligatorio.

Para quienes deban circular de manera indispensable, las autoridades recuerdan que en la Ruta Provincial 222 (camino a Las Leñas) la portación y el uso de cadenas es estrictamente obligatorio debido a la presencia de hielo y acumulación de nieve sobre la calzada asfáltica.

Rutas totalmente intransitables y cortadas por nieve Las intensas nevadas y la acumulación nívea obligaron al cierre preventivo y total de varios tramos. Los caminos afectados son:

Ruta Provincial 13 (Las Heras): El tramo que une el Barrio El Sol con Uspallata se encuentra intransitable entre la zona de Agua de Chilcas y el Cerro 7 Colores debido al temporal.

Ruta Provincial 52 (Villavicencio - Uspallata): Solo está transitable hasta el Hotel Villavicencio. El tramo subsiguiente de suelo natural y enripiado hacia Uspallata está completamente cortado por el temporal.

Ruta Provincial 220 (El Sosneado, San Rafael): Clausurado el tránsito desde el Arroyo Blanco hasta el hotel abandonado por acumulación de nieve.

Ruta Provincial 226 (Malargüe): Cortada en su totalidad desde Las Loicas, Valle Noble, El Azufre hasta el Paso El Planchón por nevadas en calzada.

Ruta Provincial 222 (Extensión): El tramo posterior a Las Leñas que conduce hacia Valle Hermoso permanece cerrado. El informe completo del estado de las rutas. Tramos con precaución, desvíos y obras en Mendoza Además de las contingencias climáticas, se registran desvíos importantes por obras viales en el Gran Mendoza y en el Sur provincial que exigen reducir la velocidad:

Ruta Provincial 10 (Juan J. Paso): Corte y desvío total por obras del Metrotranvía desde el Canal Cacique Guaymallén hasta la Rotonda de Paso y San Martín (hasta el 20/07). El desvío se realiza por un ramal paralelo.

Ruta Provincial 22 (Acceso Este - Maipú): Cortes viales y desvíos por colectoras en el tramo de Serpa a Cervantes y de RP 33/LM a Lamadrid. Se circula por media calzada en el horario de 8:00 a 18:00 hs.

Ruta Nacional 143 (San Rafael): Trabajos de renovación en 100 km de carpeta asfáltica. Hay desvíos y cortes totales en el tramo de Bertani a Zamar bide, así como en la intersección de la RN 143 y RP 157.

Ruta Provincial 89 (Potrerillos / Vallecitos): Se registra nieve en la calzada en el ingreso a Vallecitos, requiriendo portación obligatoria de cadenas . El tramo de La Carrera (Las Vegas a San José) está transitable con precaución.

Caverna de las Brujas (Malargüe): Registra nevadas débiles. El circuito de suelo natural está transitable pero con extrema precaución. Circuitos cerrados por temporada (Cierre Estacional) Vialidad de Mendoza recuerda que, de forma independiente al temporal actual, se encuentran cerrados hasta la próxima temporada de verano los siguientes tramos de alta montaña: Circuito al Monumento del Cristo Redentor.

Ruta Provincial 98 (Acceso a Laguna del Diamante, San Carlos).

Paso del Carqueque (Castillos de Pincheira a Valle Noble).