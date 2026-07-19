19 de julio de 2026 - 08:44

Domingo gris, frío e inestable en Mendoza: así estará el tiempo durante la final del mundo

El reporte de Contingencias Climáticas anticipa una jornada mayormente nublada con vientos leves del este y mejorías parciales. Se registrarán nuevas nevadas en el arco cordillerano.

Pronóstico: se viene un domingo fresco y nublado con nevadas en Cordillera

Pronóstico: se viene un domingo fresco y nublado con nevadas en Cordillera

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este domingo en Mendoza se esperan condiciones de marcada inestabilidad y un ambiente puramente invernal, consolidando el patrón de bajas temperaturas que afecta a la región. Según la Dirección de Contingencias Climáticas, la provincia transitará una jornada gris, con escasa amplitud térmica debido a la densa cobertura nubosa.

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La jornada dominical estará caracterizada por un escenario mayormente nublado y frío, vientos leves del este, mejorías parciales. Tras un amanecer fresco con una mínima de 6°C, la persistencia de la capa gris limitará el calentamiento diurno a pesar de algunos claros transitorios, permitiendo que la máxima alcance apenas los 12°C en horas de la tarde en el Gran Mendoza.

En la zona de cordillera, la situación meteorológica continuará siendo hostil para las actividades en alta montaña. El reporte oficial advierte sobre la continuidad de nevadas en cordillera, fenómeno que mantendrá las calzadas con acumulación de nieve y riesgo extremo de congelamiento.

Pronóstico extendido: lunes de lluvias y mayor descenso térmico

Las condiciones del tiempo empeorarán de cara al lunes 20 de julio, configurando un arranque de semana laboral sumamente inhóspito y gélido. El pronóstico extendido anticipa un día mayormente nublado y frío con precipitaciones, vientos moderados del sudeste.

El ingreso de mayor humedad reforzará el descenso térmico, congelando la máxima en apenas 9°C, mientras que la mínima caerá a los 3°C. Asimismo, se mantendrán las condiciones para la ocurrencia de nevadas en cordillera.

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