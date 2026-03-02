Operativo por el UPD: desactivaron 18 fiestas y hubo controles en toda Mendoza

Pasó el festejo por el último primer día, más conocido como UPD, en Mendoza, del que tanto se habló las últimas semanas. Tal cual se había adelantado, Seguridad junto con los municipios implementaron operativos que dieron como resultado 18 fiestas desactivadas . Desde el área destacaron que se realizaron controles en toda la provincia.

El Ministerio de Seguridad hizo hincapié en que el operativo abarcó los 4 oasis provinciales: Gran Mendoza, el Este, el Valle de Uco y el Sur. En total se interrumpieron 18 fiestas; 10 encuentros en el área metropolitana, 3 en la zona Este, 4 en el Sur y 1 en el Valle de Uco, con una concurrencia que superó los 3.000 estudiantes. Se detectó sobre todo consumo de alcohol en menores y venta de entradas.

El UPD es un nuevo rito que organizan los estudiantes que van a cursar su último año del secundario . La idea es pasar juntos y de fiesta la noche previa al inicio de clases, que para este grupo fue hoy, por lo que los festejos fueron anoche. Detrás hay meses de organización: búsqueda de salón, fotógrafo, DJ, contratación de transporte, seguridad y coordinación. Pero también la inquietud de adultos que temen por los excesos por lo que las áreas de seguridad organizan operativos de controles que arrojan estos resultados.

Del total de intervenciones, 10 se concentraron en el Gran Mendoza , donde se registraron procedimientos en Lavalle, Las Heras, Maipú, Guaymallén y Luján de Cuyo.

En Las Heras incluso, informó que se impidió el inicio de un evento. “En la mayoría de los casos se constató expendio de bebidas alcohólicas, presencia conjunta de mayores y menores de edad y, en algunos eventos, venta de entradas . También se verificaron 2 reuniones en domicilios particulares donde no se detectó comercialización ni suministro de alcohol, por lo que no fue necesaria su desactivación. En este oasis participaron aproximadamente 2.500 estudiantes”, detalló.

Además, se recibieron alrededor de 25 llamados a la línea 0800 habilitada para denuncias.

El UPD fuera del Gran Mendoza

Seguridad informó además que en la zona Este se desactivaron 3 encuentros. Fue en San Martín, La Paz y Santa Rosa, con una concurrencia estimada de 300 jóvenes. “Allí también se detectaron irregularidades vinculadas principalmente a la venta de alcohol y la mezcla de mayores con menores”, resaltó la cartera.

En el Sur provincial se realizaron 4 ceses de actividad en San Rafael, Malargüe y General Alvear, con una asistencia cercana a las 450 personas. Al igual que en otros puntos de la provincia, los procedimientos se activaron ante la constatación de expendio de bebidas alcohólicas y organización de eventos sin habilitación.

En el Valle de Uco se registró 1 intervención en San Carlos, con una concurrencia aproximada de 100 personas, donde se realizaron los controles correspondientes.

Operativo en Mendoza

El Ministerio de Seguridad coordinó acciones junto con los municipios y en articulación con la DGE. El operativo comenzó el viernes y se intensificó el domingo y madrugada del lunes.

“Vamos a tener alrededor de unos 30 inspectores en toda la provincia”, había anticipado Hernán Amat, director general de Relaciones con la Comunidad.

“Nosotros, lo que siempre decimos es que no vamos a permitir que existan fiestas en las que se vendan entradas y en las que exista expendio de alcohol para menores. En estos casos, siempre vamos a hacer el cese inmediato de estas fiestas”, agregó.

El rol de los municipios se orientó a controles de tránsito e inspectores, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y resguardar la integridad física de los estudiantes en el inicio de su último año escolar